Carmen Porter ironiza con el pasado oscuro de Pablo Iglesias: "Le están DINAmitando..."

No está nada contento el sector periodístico con la última campaña de Unidas Podemos en contra de Vicente Vallés, hasta los periodistas más afines al partido morado han mostrado su descontento con los insultos y críticas propinados por para de la cúpula de la organización como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Echenique.

Ante toda esta polémica que está afianzando a los informativos de Vicente Vallés como los más vistos de la televisión española, el vicepresidente del Gobierno manifestaba en una comparecencia de prensa que: "Respecto a Vicente Vallés le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y no me gustan", al mismo tiempo que el vicepresidente del Gobierno defendía que era democrático que una persona al frente de un medio de comunicación pueda recibir críticas y hasta insultos.

"Como han oído, el vicepresidente considera que en una democracia avanzada hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos [...] Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, rodeado de tres ministros socialistas, entre ellos la portavoz y el secretario de Organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno", explicaba Vallés en su informativo sobre la comparecencia de Iglesias.

Carmen Porter ironiza con el 'rapapolvo' de las ministras a Iglesias

Estas declaraciones del líder de Unidas Podemos, de "naturalizar el insulto", no han sido bien recibidas y en el seno del periodismo, donde ha recibido críticas de periodistas como Cristina Pardo, ni tampoco en el mundo de la política, donde miembros del Gobierno han salido a recriminar las declaraciones de Iglesias, entre ellos las ministras Margarita Robles y Carmen Calvo. "Los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes, ni en ninguna parte", afirmaba tajante la ministra de Defensa.

Sobre estos recados a Iglesias por parte de 'compañeras' del Gobierno, se ha hecho eco Carmen Porter, la subdirectora de 'Cuarto Milenio' y mujer de Iker Jiménez. Porter ya había salido en defensa de Vallés: "No se puede decir mejor y más claro. Todo mi apoyo a Vicente Vallés que nadie calle a periodistas de raza", escribía en redes.

Ahora, aprovechando las declaraciones de las ministras, Porter ha ironizado con la última polémica que persigue a Pablo Iglesias y que podría llevarle ante la justicia. Así ha hecho un juego con el 'Caso Dina', mientras que el juez investiga si la tarjeta dañada del móvil de la exasesora de Iglesias es responsabilidad del líder de Podemos, después de haberla tenido en su poder sin informar a su compañera de partido.

Así, la mujer de Iker Jiménez escribía en redes: "Parece que las mujeres en el gobierno (Carmen Calvo, Margarita Robles, Arancha Gonzalez Laya...) no apoyan “naturalizar el insulto” a los periodistas. Le están DINAmitando su discurso!!!!".

