Carme Chaparro conmociona al desvelar la enfermedad que sufre y no tiene cura: "Tengo un brote"

Carme Chaparro siempre se ha mostrado muy sincera con sus seguidores desde sus redes sociales y nunca ha dudado en hablar de cualquier cosa. La presentadora suele mostrar su vida tras las cámaras a través de su cuenta de Instagram, tanto lo bueno como lo malo que le pasa en su día a día. Hace un tiempo, la periodista confesó que padece el síndrome de Mèniere, incluso habló de la enfermedad de su padre.

De la misma manera, esta vez, Chaparro ha compartido con sus fans otra enfermedad que sufre y se ve directamente reflejada en su piel. Para ello, la comunicador ha publicado una imagen de los dedos de su mano, en la que se puede apreciar que tiene la piel muy irritada y con la piel levantada. No obstante, no se trata de una simple herido sino de una dolencia dermatológica.

"Esto que veis es una enfermedad de la piel. No sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llena de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo", comienza explicando la periodista, dejando claro que, además del aspecto, esto también le provoca dolor.

"A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente", aclara, señalando que todavía desconoce su origen. Asimismo, asegura que "no hay cura": "No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí solo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas", se lamenta.









"Puede resultar muy doloroso"



"En mi caso, que alguien haga un chiste no me importa, pero hay gente que sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia. Nunca", apuntaba la periodista, haciendo referencia a la polémica que protagonizó Will Smith en la gala de los Oscars, donde golpeó a Chris Rock tras hacer un chiste sobre la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett.

Sin embargo, esta no es la única enfermedad que sufre la presentadora. En agosto de 2020, Chaparro reveló que sufre un problema auditivo desde hace un tiempo: "Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia", contaba desde su cuenta de Twitter tras aclarar que esta enfermedad tiene el nombre de síndrome de Mèniere. "De día es insoportable. De noche no tanto... Por el oído derecho casi no tengo audición... No hay más remedio que acostumbrarse", contaba.

Todo esto se suma a la preocupación que tiene por su padre cuando estuvo ingresado unos meses como consecuencia del coronavirus: "Hoy mi padre sale del hospital tras casi 4 meses ingresado. Gracias eternas a todos los que lo han cuidado y se han preocupado por él. Gracias a los que le han sonreído, a los que le han cogido de la mano, a los que le han dado palabras de aliento y fuerza. La sanidad tiene que ser humana, no solo mediática. Gracias a todos los que la humanizáis".