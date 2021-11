Carlota Corredera, sin filtros a la hora de calificar a Mercedes Milá por lo que ha dicho en TVE

Este miércoles, el programa 'Lazos de Sangre' estuvo protagonizado por la intérprete Lola Herrera. Un espacio en el que se habló mucho del feminismo. Entre otros colaboradores, en el programa que coordinaba Boris Izaguirre se encontraba Mercedes Milá. La veterana presentadora recibió muchísimos comentarios positivos en Twitter por lo que comentó en TVE.

"¿Cómo no vamos a ser feministas desde que nacemos? Feministas hasta las trancas. Me da igual que nos llamen como nos tengan que llamar. Hay tanto por lo que luchar, tantas cosas que cambiar...", decía la periodista. De hecho, indicaba que "cómo puede ser que esto que yo os estoy contando sea una novedad. Una tía como yo que tengo 70 años y que yo no sepa lo que es la pobreza menstrual".









En ese instante, intervenía Izaguirre. "Te entiendo perfectamente. Lo que tú nos quieres hacer ver que la lucha de las mujeres es continua, diaria, anual, mensual... y eso lo entendemos perfectamente". Milá también recordó un desmayo que Lola Herrera tuvo durante una representación en Barcelona. "No os podéis imaginar lo que fue. Se la llevaron, por supuesto. Del estrés, de la trabajera que llevaban, de los ensayos sin parar...No dio más de sí y se desmayó".

Mercedes Milá: "¿Cómo no vamos a ser feministas? Hay tanto por lo que luchar..." #LazosLolaHerrera ? https://t.co/PLjfMCFXvIpic.twitter.com/g5JMDaubR1 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) November 10, 2021





Estas palabras también fueron comentadas por Carlota Corredera. "Siempre en tu equipo, ÍDOLA", escribía la presentadora de 'Sálvame' en su cuenta de Twitter, manifestando su apoyo a Milá.

Siempre en tu equipo, ÍDOLA https://t.co/JtroTC3S2T — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) November 11, 2021













Además, otras tuiteras valoraban también el discurso que lanzaba la periodista. "Mujeres que son ejemplos a seguir para la gente joven de hoy. Ellas saben bien de lo que hablan. Historias vivas de los cambios que han afectado a las mujeres", "¡Así es! Con tono firme y contundente", "Mercedes Milá sigue siendo un referente", "Es la mejor" o "necesitamos más mujeres así en las pantallas", son algunos de los muchísimos mensajes que hacían referencia al alegato de la expresentadora de 'Gran Hermano'.

