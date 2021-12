Carlota Corredera interrumpe 'Sálvame' para abroncar a un reportero en directo: "Tengo que decirte una cosa"

María José Campanario y Jesulín de Ubrique la noticia del año. Hace unos días, la pareja confirmó que estaban esperando un hijo. Esta noticia descolocó a los espectadores, dado que nadie se esperaba que ampliaran la familia al tener hijos mayores y ya una avanzada edad. Sin embargo, el matrimonio se encuentra muy feliz con lo sucedido. Desde entonces, este comunicado ha acaparado todos los programas de Telecinco como 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame' o 'Ya son las ocho'.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que Campanario se haya quedado embarazada a sus 43 años y el torero con 48, además de tener un solo testículo. A pesar de ello, muchos han hecho un gran hincapié en la edad en la que la odontóloga se va a convertir en madre. Ante esto, Nuria Marín se mostró muy indignada, lo que apoyó Carlota Corredera.

Como consecuencia, la presentadora del espacio no dudó en interrumpir el programa para abroncar a sus compañeros y darles un toque de atención por sus comentarios respecto a la noticia. Aunque muchos coincidieron en sus palabras, esta vez, Corredera echó la bronca al reportero Raúl Triguer por lo que había dicho durante la conexión en directo desde Arcos de la Frontera.

"Tengo que decirte una cosa Raúl, te la digo con mucho cariño y todo el respeto. Y lo que menos me gusta en el mundo es decir cosas a los compañeros que sabéis que para mí sois mi familia, pero de verdad no digamos que raro ser madre a los 43", comenzaba diciendo la comunicadora, pidiendo a sus compañeros que no señalen la edad de Campanario por su decisión de ser madre.





"Pido perdón"



"Porque, al final y por muchas razones que podríamos estar aquí durante muchas horas, creo que ayer lo expuso de una manera impecable mi compañera Nuria Marín. Cuando las mujeres tenemos hijos más allá de los 40 muchas veces no es porque no queramos tenerlos antes es porque no se puede", explicaba Corredera, muy crítica con sus compañeros de programa.

"Y si no se puede habrá que hacérselo mirar porque en este país nos estamos quedando con muy pocas familias de más de un hijo. En cualquier caso, a los 43 no es raro ser mamá. Evidentemente es raro que cuando ya tienes dos hijos mayores, o es menor habitual que vayas a por el tercero o surja el tercero. Pero te lo digo con todo el cariño", remarcaba la periodista, dejando claro que se trataba de una crítica constructiva.

Como consecuencia, el reportero no dudó en dar la razón a Corredera y disculparse: "Tienes absolutamente toda la razón, pido perdón porque la expresión quizás no ha sido la más acertado. He dicho raro porque me refería a lo inesperado, porque ya tienes tres hijos y nadie se esperaba esta noticia". La presentadora aceptó las disculpas y corroboró que había sido una noticia inesperada, pero no rara, por lo que debían elegir bien sus palabras.

El tirón de orejas de @CarlotaLlauger al reportero por SORPRENDERSE de la maternidad a los 43 años. pic.twitter.com/lVS8jFbhiV — TVMASPI (@sebas_maspons) December 8, 2021