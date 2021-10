Carlota Corredera habla alto y claro a Antonio David tras el varapalo judicial: "Estoy preparada para..."

Carlota Corredera rompe su silencio. Después de las críticas a 'Sálvame' por no hablar sobre la sentencia a favor de Antonio David Flores que declaraba nulo su despido del programa, la periodista se ha mostrado contundente a la hora de valorar la decisión judicial e incluso se ha atrevido a plantar cara al exmarido de Rocío Carrasco. Durante la presentación de un musical, Carlota ha dicho no tener "miedo a nada". "Tengo miedo al sufrimiento de mi gente, pero no tengo miedo a nada más. Yo estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y hasta donde yo sé no he cometido ningún delito. La justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está", ha dicho.

El ex de Rocío Carrasco demandó a 'La Fábrica de la Tele' por despido improcedente ya que decidió prescindir de sus servicios tras la emisión de los primeros capítulos de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La justicia, finalmente, le ha dado la razón y ha declarado nulo su despido "por vulneración de su derecho fundamental al honor". Además, la sentencia recoge que la demandada, la productora de 'Sálvame', debe pagar los salarios que Antonio David tenía contemplados en su contrato temporal y que dejó de cobrar tras su despido, una cantidad que asciende a 32.261 euros. A esta cantidad, se añade una indemnización por los daños ocasionados al vulnerar su honor que sería de 50.000 euros. En total, 'La Fábrica' debe pagar más de 82.000 euros a Antonio David.

CARLOTA CORREDERA NO SE ARREPIENTE DE SU DEFENSA DE ROCÍO CARRASCO

Sobre la ausencia de Rocío Carrasco en el programa, Carlota Corredera ha comentado: "yo creo que nadie desea que una madre no tenga relación con sus hijos. Ella ha explicado claramente por qué no la tiene, su testimonio y su relato está ahí y ella ya ha contado su verdad. Ella dice que no es su verdad, es la verdad. Las circunstancias de Rocío son lo suficientemente especiales para que también tengamos la empatía de ser conscientes de que ella es una víctima y que las victimas deciden cuándo, cómo y dónde. Solo podemos respetar sus acciones, sus decisiones y ya está", ha explicado.

¿Y cómo está Rocío? "Bien, yo hablo con ella habitualmente y creo que está bien y con ganas. Ha dado un paso tan bestial y tan importante que ahora ya no se puede hacer otra cosa que avanzar, creo que ella tiene ganas de avanzar y creo que más allá de la exposición tan grande que ha sido contarlo y ser referente involuntario, lo que ha hecho es valiente y muy importante por las mujeres de este país", ha contado.

Sobre si ella se arrepiente de haber defendido de forma tan vehemente a Rocío Carrasco por el alto coste profesional que le ha supuesto, Carlota es muy clara: "Yo no me he arrepentido de apoyarla", ha concluido. Puedes ver el vídeo con la entrevista en la web de Europa Press.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Diego Arrabal se pone serio y habla claro sobre Antonio David: fuera de la televisión