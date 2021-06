Carlos Sobera cuenta por primera vez las consecuencias del caso Rocío Carrasco: "Salió de plató llorando"

El presentador de Mediaset, Carlos Sobera, se ha pronunciado públicamente en los últimos días sobre la docu-serie de Rocío Carrasco, más concretamente sobre las consecuencias que han tenido las palabras de la hija de Rocío Jurado para una persona que conoce muy bien y con la que comparte muchas horas en plató: Rocío Flores.

Sobera ha roto su silencio durante la celebración de un partido benéfico en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde ha acudido con otros rostros conocidos como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Tras el amistoso, Sobera se marchó a hablar con los medios de comunicación hasta allí desplazados, y para sorpresa de todos quiso referirse al estado de ánimo de la hija que tienen en común Antonio David Flores y Rocío Carrasco.









La docu-serie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha sido un auténtico fenómeno de masas que han traspasado incluso nuestras fronteras, convirtiéndose en un auténtico movimiento que ha generado cierta crispación, también, en los medios de comunicación, ya que se ha producido división entre los que apoyaban la versión de Rocío Carrasco y los que no se la creían del todo. Incluso también se han producido choques entre programas de la misma casa, como ha sido el caso de 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame'.

El miércoles de la pasada semana, esta primera parte de la serie tocaba a su fin y a modo de traca final se anunció el estreno el próximo otoño de la segunda parte 'En nombre de Rocío', donde se repasarán, bajo el testimonio de Rocío Carrasco, las principales claves que están detrás de la no relación entre Rocío Carrasco y su familia materna: Ortega Cano, Rosa Benito o sus hermanos.

La reflexión de Carlos Sobera sobre Rocío Flores

En este bloque también estaría muy presente Rocío Flores, que también ha estado muy presente en los platós de televisión durante las últimas semanas, siendo el de 'Supervivientes' uno de ellos. En este sentido, Carlos Sobera ha querido romper una lanza a favor de la finalista de la pasada edición del reality para explicar cómo se encuentra y cómo se ha tomado las palabras de su madre. Para ello ha subrayado que en muchas ocasiones ha tenido que abandonar el plató para llorar fuera durante varios minutos. "En términos generales la noto bien, supongo que la procesión irá por dentro y también es verdad que en 'Supervivientes' tratamos de ser muy fieles al espíritu de programa. Evidentemente está el plató y es normal que algo surja, pero no lo tratamos en profundidad".









Pero el presentador ha querido ir más allá, y ha explicado uno de sus momentos más duros de esta edición de 'Supervivientes' con Rocío Flores: "Tuvo bajones, hubo un día que tuvo que salir de plató llorando y tardó 10-15 minutos en regresar. Con sus virtudes y sus defectos todos tenemos sentimientos y lógicamente las cosas te afectan, no puedes ser de piedra o de hielo. Aquel día, no le tuve que preguntar nada. Después de unas declaraciones me quedé mirándola y fue suficiente para que ella se rompiera. Señal que algo tiene y que necesita echarlo fuera".