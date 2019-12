Cariñoso mensaje de Mons. Luis Argüello al niño tamborilero de Got Talent: "Llévate el tambor a ver al Papa"

Hugo Molina, el ya famoso niño tamborilero que ha deslumbrado a todos en Got Talent ha vuelto a dejar una actuación memorable. Otra noche más en la que ha demostrado su destreza tocando este instrumento y con la que ha cautivado al jurado. "Me ha encantado", "no sé para qué te aprendes nuevas canciones... si con las que ya te sabías era brutal", "es impresionante. Qué bonito. Yo cuando escuche este villancico voy a ver a Hugo tocando el tambor. Después de cinco ediciones, nunca había visto algo así"; han afirmado Paz Padilla, Dani Martínez y Risto Mejide, respectivamente.

La cosa no ha quedado ahí: "Ya hiciste historia como el concursante más joven de la historia de Got Talent... pero ahora estás a punto de ser el ganador más joven de la historia de este concurso", ya adelantaba Risto Mejide en su momento sobre el joven artista.

Después de esto, distintas personalidades del mundo de la canción mostraron un vídeo para felicitar al niño tamborilero. Entre ellas, Manuel Carrasco. "Eres muy grande con lo pequeñito que eres. Cuando cumplas diez años más, te tienes que venir de gira conmigo".

Sin embargo, la felicitación más llamativa y afecuosa ha llegado por parte de Monseñor Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que también quiso sorprender al pequeño, y le transmitió un mensaje muy especial: "He hablado con el Papa Francisco y vas a poder ir a verle después de Navidad con tus padres. Eso sí, llévate el tambor".

Un mensaje que ha dejado un gran sabor de boca a Hugo Molina y a sus padres, que ahora esperan con ilusión que pueda llegar ese bonito momento de encuentro con el Papa.