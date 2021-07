El cambio de estrategia de TVE para la franja que ocupaba Jesús Cintora: giro en la parrilla

Hace unas semanas, el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española anunciaba la decisión de poner fin a 'Las cosas claras' y a la presencia de Jesús Cintora, que encaró la semana pasada sus últimos programas en La 1. El pasado jueves fue la fecha elegida para poner fin al programa, coincidiendo con el arranque de los Juegos Olímpicos.

Tal y como han apuntado los medios estos días, este lunes ha llegado la nueva sustituta de Cintora. Ha sido Inés Paz, quien ha sido la encargada de presentar el magazine en esta nueva etapa.





Paz vuelve a la cadena, después de haber trabajado con Mariló Montero en 'La mañana de La 1', aunque actualmente formaba parte del equipo de 'Liarla Pardo', en La Sexta. Será después de los Juegos Olímpicos cuando TVE estrene oficialmente 'Días de Verano', el programa de entretenimiento que ocupará el espacio de Jesús Cintora.

TVE ha lanzado ya el primer vídeo promocional del magazine: "Vienen días de sol, días de agua fresca, de limonada, días de descanso, días para seguir estando cerca del a actualidad pero de otra manera. Días para entretenernos sin perder la sonrisa. hagas lo que hagas, estaremos estando a tu lado estos día de verano", dice Inés Paz en el vídeo promocional del estreno de 'Días de verano'.

Primera promo de #DiasDeVerano, el programa que se emitirá en la franja de Las Cosas Claras en @la1_tve durante este verano (desde el 9 de Agosto) con @inespaztvpic.twitter.com/RNRMhz0E2U — Hugo Stitch ?? (@hugo_cnm) July 26, 2021





El duro mensaje de Jesús Cintora contra TVE

El pasado miércoles, y tan solo un día antes del último programa del programa, el presentador del espacio quiso aprovechar para mandar un mensaje a la dirección de la cadena pública.



Cintora mandó un par de pullas a la cadena que ha decidido prescindir de su trabajo. El presentador estaba informando de un nuevo máximo histórico del precio de la luz cuando dejó caer un recado contra TVE, haciendo alusión a su penúltima intervención en 'Las cosas claras'. “Mira, les molesta que hablemos del precio de la luz en ‘Las cosas claras’. Por cierto, nos quedan dos días. Hoy y mañana. A mí por lo menos, y les molesta que hablemos del precio de la luz. Les molestaba hace quince días, pero es que ha seguido subiendo”, explicaba el periodista.





De la misma manera, durante una conexión con Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, Cintora lanzó otro dardo contra la clase política. El presentador estaba hablando con la colaboradora de cuando los políticos dejan su puesto para formar parte de consejos de administración de eléctricas. “Ahora que me quitan de aquí lo mismo me fichan en una eléctrica”, decía el presentador muy irónico.

No obstante, no todo quedaría ahí, ya que la última pulla tuvo lugar tras despedir a Ione Belarra, que había entrado en directo: “La decisión es que a mí particularmente me quedan dos días. Hoy y mañana, si Dios quiere. Esa es la decisión de la pluralidad”, soltaba Cintora. “Mañana también hay programa que será el último, bueno si nos dejan hacer el programa“, sentenciaba el presentador, haciendo referencia a que al día siguiente se emitiría su último programa por decisión de TVE.