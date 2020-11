El cabreo de Sonia Ferrer con Roberto Leal en 'Pasapalabra' por su gesto durante la publicidad: “Te he visto"

La presentadora Sonia Ferrer ha mostrado este jueves su enfado durante el conocido concurso de Antena 3, 'Pasapalabra', por lo que hacía el conductor del programa, Roberto Leal, durante los minutos en los que transcurría la publicidad. Un detalle que no ha gustado nada a la cara de la prensa del corazón en Telemadrid que, inmediatamente se lo recriminaba ante la mirada atónita de su compañera, Shaila Dúrcal, cantante y contrincante habitual de Ferrer en el espacio de la 'Pista Musical' en el concurso estrella de Atresmedia.

Y es que ambas mantienen en las últimas semana una rivalidad de lo más sana y simpática frente a la pantalla por ver quién es la mejor en la prueba. Un enfrentamiento que, hasta ahora, se ha llevado la artista. Eso no quita que existan frecuentes piques entre ambas y que, en esta ocasión, haya tenido que intervenir el propio Roberto Leal para calmar las aguas y que la competitividad entre Ferrer y Dúrcal no suba como la espuma.

El gesto de Roberto Leal durante la publicidad

“¿Qué te pasa Sonia?”, preguntaba el presentador a Ferrer al terminar el espacio de la publicidad al ver que tenía el gesto contrariado. Roberto Leal sabía que algo de lo que había pasado tras las cámaras no había sentado del todo bien a la periodista que le explicaba, enfadada: “Estás animando a Shaila, que te he visto por detrás”. Y es que, como comentábamos, la rivalidad entre ambas está más acalorada que nunca y un simple gesto de Leal decantándose por una de las dos puede desatar la furia de la otra.

El presentador de Antena 3 se explicaba: “Yo he preguntado: en el último programa quien ganó? Y tú me has dicho: ella. Y le he hecho un gesto como de “ánimo”. Por tanto, el pecado de Leal había sido, efectivamente, animar a la cantante por encima de la periodista. “¿Y? ¡Porque lo merecía!”, se quejaba Ferrer en 'Pasapalabra'. Finalmente, y para que la cosa no fuese a más, Leal se esforzaba por mantener la paz y neutral. “Pero tú también. Mira, te lo hago a ti también”, se compadecía el presentador. “Ya no vale...”

Saila dúrcal y Sonia Ferrer en 'Pasapalabra'

En el programa anterior, y respecto a una canción de 1995, cuando ambas se enfrentaban en una duelo reñido para el que Leal tuvo que brindar hasta la última pista. Lo mismo ocurría el día anterior en el que el presentador tuvo que dar de nuevo todas las pistas tanto a la cantante como a la periodista, que no acertaban a dar con el título de la canción que le otorgaba a su equipo 5 segundos extra: “Hacemos el ridículo”, llegó a decir una de ellas.