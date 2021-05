El cantante y ex triunfito, David Bustamante, se burlaba este domingo en La Sexta del lenguaje inclusivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la vez que aclaraba su última polémica política a cuenta de unas palabras en redes sociales. Lo hacía durante una entrevista con la periodista Cristina Pardo en la que daba respuesta a si es votante de Podemos, como muchos de sus seguidores le han acusado en las últimas semanas.

Y es que el músico está de promoción de su último disco, 'Veinte años y un destino' y, además de conceder entrevistas, para darle promoción a su trabajo, decidió compartir la imagen de la portada con una frase que ha despertado toda una serie de comentarios: “El morado está de moda”. Algo que, en un clima político tan intenso, sobre todo con el nuevo rol de Iglesias, los seguidores de Bustamante han interpretado como un guiño al partido Podemos.









Bustamante responde a si vota a Podemos



Preguntado en 'Liarla Pardo' de La Sexta sobre la polémica originada por su guiño al color morado, Bustamante ha querido matizar que “era una gracia para sacar la portada del disco otra vez”, a pesar de que algunos se sus seguidores no lo vieron así. Por ello, el cantante lamenta la repercusión que ocasionó el comentario, tras lo que le llamaron directamente “podemita”. “La que me cayó encima... La gente acusándome y diciéndome que 'ya sabemos de qué lado estas, podemita”, confesaba a Cristina Pardo.

“Yo que nunca me he metido en política, ¿pero esto qué es?”, se quejaba la voz de 'Dos hombres y un destino'. “Si se nota que solo era una gracia y que son los mismos colores”, trataba de explicar, contrariado. Por todo ello, y teniendo en cuenta la experiencia, David Bustamante lamenta el efecto que pueden tener en redes sociales palabras que no tienen ninguna segunda intención: “Un peligro lo de las redes sociales...”









Bustamante se mofa de Irene Montero



Por último, y para remarcar que no es votante del partido de Pablo Iglesias, Bustamante matizaba que no tiene una ideología política clara y que no se casa con ningún partido en concreto: “Igual me visto un día de naranja, rojo, azul y verde y me dicen que plural soy”, comentaba el artista, jugando de nuevo con los colores, como con la portada del disco.

En conclusión, Bustamante lamentaba con Pardo que “el ambiente está muy crispado y muy tenso”, tras la campaña del 4M en Madrid. Es en ese momento cuando Bustamante decide hacer una burla en referencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticada por usar el término 'niñes' durante los mitines electorales. “Estamos todos, todas y todes un poco tensos, tensas y tenses”, se mofaba el cantante sobre la estrategia de lenguaje inclusivo de la dirigente de Podemos.