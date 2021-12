Buenafuente se emociona al ver quién aparece en el último programa de Late Motiv: “Historia de la televisión”

El presentador de Late Motiv, Andreu Buenafuente, se emocionaba este jueves al ver quién aparecía en plató en el que es el último programa tras seis años en Movistar. Un programa muy especial en el que también se han despedido todos los guionistas y colaboradores y que ha contado con la participación tanto del presidente del Gobierno, Pero Sánchez, como del cantante Joan Manuel Serrat.

Tras esta despedida de ‘Late Motiv', Buenafuente seguirá unido a Movistar+ en otros proyectos de la plataforma. Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión 2020, cierra esta etapa al frente de ‘Late Motiv’ el próximo 23 de diciembre para seguir jugando en el audiovisual con nuevos retos y proyectos. Asimismo, 'Bluper' señaló que el conocido presentador está interesado en retomar su faceta como actor junto a la plataforma, al igual que demostró en 'El pregón' y en 'Mira lo que has hecho', la serie de Berto Romero







Buenafuente se emociona tras ver quién aparece en Late Motiv



Pero el momentazo de la noche no llegó de la mano del cantante de 'Mediterráneo', ni siquiera del presidente del Gobierno. Buenafuente no podía contener la emoción tras ver que su hija, Joana Buenafuente, encarna en este último programa el personaje de 'La niña de Shrek', al que suele dar vida su madre y pareja del presentador, Silvia Abril. “Esto no lo vi venir. Hostia, qué cabrones sois. ¿Cómo estas?”

La pequeña se echaba a los brazos de su padre y se sentaba en el sofá de invitados como si lo hiciese cada noche: “Pues muy bien. Mira, papá, la mamá está confinada, es el último programa y esto no se va a quedar así”, respondía la niña. “Me encanta hija mía, no sé si es lo mejor para ti lo que está pasando. Yo quiero que te vayan muy bien las cosas en la vida pero este personaje... Este es un personaje muy marrano, lo sabes, ¿no?”, bromeaba Andreu con su hija. “Sí, ya lo sé”.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



Sí, esto ya es historia de la televisión. pic.twitter.com/QRhIF96HMt — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021









Buenafuente se quitaba las gafas de la emoción y seguía conversando con su 'niña'. “Lo sabes pero has dicho: lo hago igual. Me ha encantado. De momento es lo más bonito que me ha pasado esta semana. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Me espero? Vosotros veis normal todo esto, ¿no?”, hablaba con su equipo.





Silvia Abril: “Tengo edad de cederle el personaje”



Tras el curioso momento, todo se volvía más emotivo cuando aparecía por videollamada y desde casa la pareja del humorista, Silvia Abril. “¿En qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?”, bromeaba Buenafuente con la madre de la pequeña. “Yo no podía concebir el final de Late sin que tuvieras a la niña ahí. 'La niña' y 'la niña', que al final he mandado a la niña”, señalaba en referencia al nombre del personaje, 'La niña de Shrek'.









“Lo está haciendo muy bien”, señalaba el padre. “Yo creo que ya tengo edad para cederle el personaje, pero es que me pilla en mala semana”, comentaba Abril. Por su parte, el presentador recordaba una anécdota reciente con Joana y se emocionaba hablando sobre la mudanza de Barcelona a Madrid cuando comenzó Late Motiv hace ya 6 años: “Me estoy acordando que un amigo me preguntó el otro día si Joana iba a seguir nuestros pasos y yo le dije: “no, yo creo que es más lista”. Y, efectivamente lo es, pero fíjate cómo está. Yo no sé qué hacer ya, sólo amaros muy fuerte. Todo este tramo que hemos hecho en Madrid, la familia, fuisteis mi apoyo como mi equipo, también vosotros. Sin vosotros no lo habría conseguido, os quiero mucho”, concluía.

“Yo te aconsejo el humor inteligente por favor, practícalo”, remataba la pequeña a su padre.

Me dijeron hace muchos años que para llegar a la razón había que hacerlo a través de la emoción. Me lo grabé a fuego.



Foto en backstage minutos antes de que a @Buenafuente se le cayeran los Huevosfuertes al suelo#LaNiñaDeLaNiña#LateMotivpic.twitter.com/5h0OBIB7yi — Verónica Díaz (@vero_dp) December 23, 2021