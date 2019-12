Brutal enfrentamiento entre Adara y Gianmarco en 'Sábado Deluxe': "¡Deja de ser tan sinvergüenza!"

La relación entre Adara y Gianmarco parece que se ha convertido en una misión imposible, algo irrecuperable. El duro enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado en el programa de ‘Telecinco’, ‘Sábado Deluxe’, entre la ganadora de ‘GH VIP’ y el concursante italiano ha hecho saltar por los aires las posibilidades de un posible reencuentro entre ambos.

Adara Molinero ha acudido al programa presentado por María Patiño para explicar los últimos entresijos de su relación con Gianmarco. La ganadora de la séptima edición ha contado sus experiencias posteriores a su salida de la casa. Ha comentado que se ha sentido traicionada y abandonada por el italiano.

En un momento de la conversación con los colaboradores del programa ha hecho su aparición Gianmarco. Por teléfono, el concursante, ha ido respondiendo a todas las acusaciones que se habían vertido sobre él a lo largo del programa. Hasta que ha llegado el momento más tenso de la noche, cuando Adara, harta de las excusas incomprensibles de Gianmarco, ha explotado. “¡Deja de ser tan sinvergüenza! Solo me quieres para ir de plató en plató vendiendo todo por dinero”, ha dicho la ganadora de ‘Gran Hermano’ con gran dureza.

SU ÚLTIMO CARA A CARA EN PLATÓ

Este jueves terminaba oficialmente 'GH VIP 7'. Lo ha hecho de la mano del presentador de Telecinco, Jordi González, junto con todos los concursantes de la séptima edición en el último debate del programa, grabado días antes. Sin duda alguna y como era de esperar, el tema central ha sido la relación entre Gianmarco y Adara. Una conexión que en el programa de este jueves ha dejado mucho que desear siendo más fría de lo esperado.

No ha existido ningún momento cercano entre la ganadora de 'Gran Hermano VIP' y el concursante italiano. Solamente un par de miradas cómplices. “He hablado con mi familia y... Estoy muy nerviosa, no se por qué”, ha comentado Adara. Más tarde ha explicado que tras hablar con su madre le han surgido dudas sobre cómo afrontar su vida amorosa en el futuro próximo.

Adara, sobre Gianmarco: "Ella como madre desconfía, tiene miedo a que sea un seductor y sea una más para él" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/gfHTDr0eHM — Gran Hermano (@ghoficial) December 26, 2019

La concursante ha explicado lo que opina su madre sobre Gianmarco. Una declaraciones de las que se puede entender que la madre de la ganadora no se fía del italiano, en el que ve un oscuro interés por su hija: “Ella como madre desconfía, tiene miedo a que sea un seductor y sea una más para él”. En clara alusión a que Gianmarco solo estaría interesado en sacar dinero de la relación. Después ha reflexionado sobre sus prioridades inminentes. “ Ahora quién más me preocupa desesperadamente es mi bebé”, ha dicho Adara de forma rotunda. Aunque ha dejado un pequeño hueco para la esperanza del italiano: “Yo quiero hablar contigo, lo que diga mi madre es una cosa y lo que yo opine es otra”.

Adara: "Ahora quién más me preocupa desesperadamente es mi bebé" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/egLEVLahd2 — Gran Hermano (@ghoficial) December 26, 2019

Adara: "Yo quiero hablar contigo, lo que diga mi madre es una cosa y lo que yo opine es otra" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/OL4hb6SDmY — Gran Hermano (@ghoficial) December 26, 2019

Por su parte, Gianmarco se ha mostrado contrariado con la actitud distante de la ganadora del concurso. “ Que me digas que tienes dudas de mí con todo lo que he hecho por ti, me deja flipado”, ha comentado el concursante italiano. Además, ha añadido un poco de comprensión: “Yo sé que tiene prioridades antes que yo, que son su bebé y su familia”.

Gianmarco, a Adara: "Que me digas que tienes dudas de mí con todo lo que he hecho por ti, me deja flipado" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/RemduqXd9U — Gran Hermano (@ghoficial) December 27, 2019

Gianmarco: "Yo sé que tiene prioridades antes que yo, que son su bebé y su familia" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/wTBgqgtTDo — Gran Hermano (@ghoficial) December 27, 2019