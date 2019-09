Jorge Javier Vázquez y María Patiño desvelan el motivo del enfado que les ha tenido distanciados este verano

Jorge Javier Vázquez ya se ha incorporado al día a día de todos los programas que conduce. Tras el debut en 'GH VIP' y el éxito, la pasada noche retomó su puesto en 'Sábado Deluxe' y la próxima semana llegará a 'Sálvame'.

Esta semana no ha sido la más fácil del presentador, ya que aunque ha batido récord de audiencia siendo el programa más visto 'GH VIP' tanto miércoles como jueves, la trama que se desencadenó con una de las madres de las concursantes le dejó muy tocado. Raquel Salazar por primera vez, dejaba descolocado a Jorge en un plató de televisión, puesto que no esperaba tal afán de protagonismo de la madre de la concursante y las graves acusaciones que le hizo en pleno directo. Una situación de lo más tensa que terminó con la salida de Salazar del plató.

Sin embargo, si pensaba que los momentos comprometidos para el presentador habían terminado, nada más lejos de la realidad. La pasada noche, como decimos, Vázquez se incorporó a la tertulia de corazón más mediática del 'late night' de Telecinco, el relevo se lo daba directamente María Patiño, sustituta de Jorge durante las vacaciones. Pero desde luego, el recibimiento dejó más titulares de los esperados. Y es que, María y Jorge, habían estado enfrentados durante todo el verano. Ambos recalcaron que tenían una conversación pendiente de lo más importante para ver el estado en que queda su amistad.

''Tenemos una conversación pendiente'', dijo Jorge ante el asentimiento de Patiño. ''Después de mandarme unos mensajes que yo me quedé en shock, de verdad, sin sentido y fuertes Jorge, que he pasado una noche muy mala porque me han picado los mosquitos''', continuaba narrando el presentador. Y añadió más: ''Tenia muchas ganas de castigarte este verano, porque me has hecho pasar un rato muy malo''.

Ante sus palabras, María, con cara de arrepentimiento volvió a pedirle perdón haciendo especial hincapié en algo que su amigo no esperada: ''Quiero pedirte perdón porque no te conté que me casé este verano'', reconoció Patiño ante la sorpresa de todos, ya que la amistad de ambos es algo más que público que remonta a más de una década.

Aunque terminaron con un abrazo, lo cierto es que el rifirrafe que han tenido durante el verano. No termina aquí. La conversación que se deben está al caer y seguro que darán más detalles en las próximas semanas.