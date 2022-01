Broncano sorprende con su clara opinión sobre Iker Jiménez y 'Cuarto Milenio': "Hay algunas cosas que dice..."

‘La Resistencia’ ha vuelto por todo lo alto con sus primeras entregas de 2022. Además de estrenar nuevo horario, dado que el espacio arrancó a las 23:30 horas, empezó el año con uno de los programas más llamativos respecto a invitados se refiere. Tras la llegada de Candela Peña, colaborador habitual, Belén Esteban apareció en el escenario para cumplir con su promesa y llevar regalos al programa. Esto se debe a que, en su visita del pasado de 2 diciembre, a la colaboradora de ‘Sálvame’ se le olvidó llevar regalos, lo que es una costumbre del programa.

Asimismo, aprovechó para conocer a Peña, dado que, como señaló insistentemente, es una gran fan de la actriz. Tras abrazar efusivamente a la artista y hacer hincapié en el cine y en los grandes artistas que hay en nuestro país, le dio a David Broncano una caja llena de su línea de productos, en la que había tanto hortalizas como bolsas de patatas fritas. Su visita se alargó más de lo esperado y Peña y Esteban acapararon el programa. Incluso esperaron a recibir a Javier Gutiérrez, primer invitado oficial del espacio, para marcharse.

El actor asistió al programa de Movistar+ para promocionar su última obra de teatro: ‘Principiantes’. Como es habitual, el presentador se disponía a sacar el cartel del proyecto de Gutiérrez y ponerlo sobre sobre su mesa con fuerza. Sin embargo, se le ocurrió una idea para hacer la promoción de otra manera. “En realización, pongo el cartel y, en cuanto ponga el cartel, ponéis el tráiler directamente. Para que quede todo enlazado”, comunicaba el presentador al equipo técnico en pleno programa.









"Como programa es sensacional"



“Oh, pero esto no lo hemos hecho nunca”, apuntaba entonces Ricardo Castella, muy irónico, ante la idea de su compañero. “No, no. Esto no se ha hecho nunca. Esto es un alarde Javier, en tu honor”, señalaba el conductor del espacio. “Emulando a ‘Cuarto Milenio’, casi”, soltaba entonces el entrevistado, provocando las risas de Broncano. “Emulando a ‘Cuarto Milenio’, sí…”, agregaba el cómico, entre risas.

“¿Tú ves ‘Cuarto Milenio?”, quiso saber entonces el comunicador. “Zapeando, lo veo así de vez en cuando”, afirmaba el actor, dejando claro que veía el programa de Cuatro de vez en cuando. “Está bien hecho ese programa, eh”, opinaba Broncano. “Bueno... Sí, es curioso”, dudaba Gutiérrez. “A nivel de hacerlo, está bien”, insistía el presentador, dejando claro que pensaba que el espacio presentado por Iker Jiménez es un buen programa. “Peculiar”, puntualizaba el actor.

“Iker lo hace bien el tío, eh”, apuntaba el humorista, señalando el gran trabajo de Iker Jiménez, el presentador de Cuatro. “Lo hace muy bien, sí”, corroboraba el entrevistado en ‘La Resistencia’. “Hay cosas que dice que… Que digo: ‘A ver, hombre, Iker, esto no se de donde lo has sacado’. Pero lo hace increíble”, opinaba el humorista. “Como programa de entretenimiento está muy bien”, afirmaba el actor. “Como programa es sensacional”, zanjaba Broncano.