La bronca de Bertín Osborne que provoca la reacción de la mujer de Santiago Abascal

Ayer vimos a Bertín Osborne en una situación insólita. Es muy difícil ver al cantante tan enfadado. Osborne arremetía contra un vídeo que se difundía a través de Youtube que afectaba de lleno a su persona.

En ese vídeo, se asegura que el hijo de Bertín está muy enfermo por la covid-19 así como que Bertín está pasando por el peor momento de su vida. El youtuber indicaba que lloraba todo el rato, que su relación con Fabiola Martínez no era la idónea y que el presentador ya no hablaba con mujeres.

Además, la persona que subía el vídeo pedía a los usuarios apoyo para que Bertín se sintiese apoyado. El artista respondió de manera muy contundente: "Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No hay ni una sola verdad en todo lo que has dicho". Y añadía: "Este pedazo de sinvergüenza pedía a la gente que para ayudarme dieran like, que es lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas. Mi hijo está mejor que tú y que yo".

Bertín también negaba la supuesta mala relación que tendría con su mujer, en palabras de este Youtuber: "Mamarracho. Es mi compañera de vida. Una mujer diez. Como padre, como compañera, como persona". Ante esta réplica del artista, la mujer de Abascal ha reaccionado. Y lo hacía de una manera muy peculiar pero que deja entrever su postura. Lidia Bedman comentaba la publicación con emojis de aplausos, dando a entender su apoyo al cantante.

Su mujer, Fabiola Martínez, también le mandaba un mensaje de cariño: "Mi vida, te amo". Son muchísimos los mensajes de apoyo y cariño hacia el artista. Esta ha sido una de las consecuencias de su exposición mediática.

La amenaza de Bertín Osborne contra el youtuber

Conforme avanzaba el vídeo, Osborne se iba cabreando cada vez más. "Y tú, mamarracho, te permites dar el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia. Estás enfadando a todo el mundo". Y sentenciaba: "Prepárate porque a por ti sí voy a ir".

Parece que el artista emprenderá acciones legales contra la persona que ha difundido esta información. El presentador de Mediaset ha recriminado con vehemencia a la persona que lanzaba estas acusaciones. Bertín Osborne se quejaba diciendo que este señor se estaba aprovechando de la popularidad del cantante para lucrarse. Ha negado la mayor. Ni el niño de la pareja ha tenido una sintomatología grave ni atraviesa una delicada relación con su mujer. Veremos si finalmente el cantante decide ir un paso más allá y acudir a los tribunales.