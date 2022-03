Boticaria García alerta de las secuelas desconocidas que deja la covid-19: "1 de cada 10 personas"

El final de la sexta ola, con ómicron como protagonista, está cada vez más cerca y así lo indican los datos reportados por el Ministerio de Sanidad. Esta primera semana de marzo, la incidencia ha bajado, por primera vez, de la barrera de lo 500 puntos y tanto los ingresos como los pacientes en UCI continúan su tendencia descendente.

La incidencia acumulada está en 472 casos, 14 puntos menos que este miércoles y 23.140 nuevos contagios han sido detectados, mientras que los hospitales se liberan de pacientes covid con una ocupación en las unidades intensivas (9,7 %) y en planta (4,8 %) ya en riesgo bajo. Las comunidades han reportado al Ministerio de Sanidad 202 muertes en el último día, lo que eleva a 13.322 los decesos en lo que va de sexta ola, que dura ya más de cuatro meses, y a 100.239 el total consignado desde el inicio de la pandemia.

El doctor Carballo avisa sobre la aparición de una nueva secuela de ómicron: "Se está viendo" El médico de urgencias ha analizado las principales secuelas que ha dejado el covid, y más concretamente las de la variante ómicron Redacción DigitalMadrid 02 mar 2022 - 07:33

Se han registrado más de 23.000 contagios frente a los 18.803 de ayer, con la incidencia que se sitúa en cotas similares a las registradas a mediados de diciembre, cuando la sexta ola superó los 400 casos e iba en fuerte ascenso. Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días se encuentra aún en riesgo alto, tras bajar esta semana del indicador de alerta muy alta por contagios (a partir de los 500 casos).

Las secuelas más desconocidas que nos deja el coronavirus

Con estos datos sobre la mesa, parece que estamos algo más tranquilos, en lo que respecta a ómicron. Sin embargo, la pandemia ha dejado consecuencias con las que algunos tendrán que convivir. Por este motivo,Boticaria García ha acudido a 'Zapeando' para hablar de las secuelas más habituales que deja el covid-19, entre las que hay algunas que nos resultan desconocidas. La experta ha apuntado a aquellas que "no son tan físicas" como puede ser olvidarse de cosas. "La gravedad de la enfermedad te puede dejar secuelas cognitivas graves, algunos pacientes no pueden retomar la vida laboral porque están incapacitados para hacer actividades que antes hacían con facilidad. Hay personas que no pueden leer o no son capaces de concentrarse".

COVID persistente: Boticaria García explica las características que te hacen más propenso a sufrirlo https://t.co/dHsjGIZkTi — zapeando (@zapeandola6) February 28, 2022





"Pero, ¿esto lo sufre 1 de cada 10 personas?", preguntaba asombrado Dani Mateo. Boticaria aclaraba entonces que el tema de las secuelas que afectan al cerebro "es bastante común, pero no esto en concreto, sino que ese porcentaje sufre alguno de todos los síntomas que hay".

"¿Se da en los casos más graves?", se cuestionaba el presentador. A lo que Boticaria apuntaba: "Hay un porcentaje de gente que tiene secuelas, que es un 10% y dentro de eso hay cognitivo, atrofia muscular, etc. En general, 1 de cada 10 está teniendo secuelas, de un tipo u otro y las cognitivas son de las más habituales".