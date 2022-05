Boticaria García aclara todas las claves sobre qué hay detrás del mal olor del sudor: es peor en los hombres

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, dedican una sección al coronavirus de la mano de Boticaria García.

No obstante, en otras ocasiones, resuelven otras dudas respecto a la alimentación o el cuerpo humano. Esta vez, la experta ha hablado del sudor, ya que España se ha enfrentado a una inesperada ola de calor en pleno mes de mayo. Por este motivo, las altas temperaturas se han disparado y, con ellas, las glándulas sudoríparas. Por esto, Boticaria ha resuelto algunas dudas del público: ¿Por qué sudamos más en verano? ¿Por qué el sudor huele mal? Además de dar algunas claves para evitar la sudoración excesiva.

"Este fin de semana, en gran parte del país, mucho calor. Hemos estado como si viviéramos dentro de un horno. España se ha enfrentando a una inusual ola de calor. En mayo, hasta ahora, no era muy normal. En Baleares, ha habido alerta amarilla por altas temperaturas; en Cataluña, han llegado a los 38,5 grados; en Mérida, han alcanzado los 39,4 y, en Andalucía, han adelantado oficialmente en verano al superar los 40 grados", comenzaba contando Dani Mateo. "Se han disparado los termómetros, pero también las glándulas sudoríparas, que tenemos de 2 a 4 millones", decía para dar paso a Boticaria.









"¿Por qué huele mal el sudor?"



"¿Por qué sudamos más en verano?", le preguntaba Quique Peinado. "El sudor es nuestro amigo porque nos ayuda a refrigerarnos, a depurarnos y es el verdadero détox de nuestro cuerpo", comenzaba explicando la doctora en farmacia y nutricionista. "Tenemos un sistema autónomo que se llama simpático y detecta cuando pasamos de los 30 grados de temperatura. En ese momento da señales a las glándulas sudoríparas y, entonces, producen y liberan un líquido: el sudor", dice sobre por qué se suda más en verano.

Por otro lado, Thais Villas quiso saber "por qué huele mal el sudor". "El sudor no huele. Lo que huele son los 'pedetes' que se tiran las bacterias cuando se comen el sudor", apuntaba Boticaria. "Porque el sudor es un alimento muy rico para las bacterias", aclara. "El 99% del sudor es agua y el agua no huele a nada. Aunque luego tiene sales minerales, sodio... Por eso está saladito", aclara la colaboradora de Atresmedia. "Y también tiene proteínas. Por esto, no huele", añade.

"Los sudores no huelen ni bien ni mal. Lo que pasa es que es un manjar para la bacterias. Las bacterias se zampan el sudor y sueltan al mundo amoniaco, derivados del azufre, ácido butírico... Lo que es una bomba fétida", aclara. Por otro lado, tal y como cuenta, también está el sudor apocrino, que es el que se mezcla con las grasas, por lo que huele todavía peor. Este es el que también sale con las hormonas, por lo que "es el que aparece con los adolescentes". Al igual que hay más en el cuero cabelludo, siendo este el motivo por el que es importante lavarse el pelo y por qué huelen las axilas. Asimismo, aclara por qué "el sudor de los hombres huele peor que el de las mujeres": "Aunque depende de cada persona, las glándulas sudoriparas de los hombres suelen ser más activas".