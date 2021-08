Bertín Osborne resume en una broma la entrevista de Fabiola Martínez en Telecinco: "Tiene que haber un montón"

Bertín Osborne ha reaparecido públicamente este pasado fin de semana en una gala en Marbella, donde los periodistas no han perdido la oportunidad de preguntar al cantante y presentador respecto a la entrevista que jornadas antes Fabiola Martínez había concedido a 'Viernes Deluxe'.

Fabiola Martínez rompía su silencio respecto a su separación con Bertín Osborne, noticia que provocó un auténtico huracán mediático en la crónica social de nuestro país.

En este sentido, la modelo venezolana ha querido dejar claro algunos de los puntos más importantes que están detrás de esta situación. Entre ellos, uno de los más importantes es que Fabiola tenía la sensación que se había olvidado de ella misma y se había centrado en el desarrollo personal y profesional de su marido.

"Él nunca me obligó a nada, siempre me ha apoyado en cualquier iniciativa que tenía. Ir a remolque de la vida de otra persona para alguien como yo no ha sido fácil", explicó Fabiola.

Tras la aparición de la modelo en televisión, donde solo había aparecido en una ocasión y fue en un concurso de TVE, todas las miradas se dirigían hacia la figura de Bertín Osborne y ante la reacción que podía tener respecto a la entrevista.

En este sentido, Telecinco quiso ocultar la presencia de Fabiola en el plató de Mediaset hasta horas antes de la entrevista, por lo que los periodistas no tuvieron la oportunidad de conocer en análisis previo del artista y presentador.

Pero este domingo, Bertín Osborne ha acudido a una gala en Marbella, donde ha coincidido con otros rostros conocidos de nuestra sociedad como la socialité Carmen Lomana o la periodista Susanna Griso.

La opinión de Bertín Osborne sobre la entrevista de Fabiola

En este sentido, los periodistas esperaban impacientes la llegada de Bertín Osborne, para preguntarle como no podía ser de otra manera por las palabras de su exmujer. En este punto, Bertín Osborne se ha mostrado, al principio, distante con la idea de pronunciarse respecto a las palabras de Fabiola, limitándose a decir que "ella no puede estar más que fantástica".

También, Bertín Osborne ha reconocido que está pasando unos días con sus hijos, y también con sus suegros. De esta manera está exprimiendo al máximo el tiempo en familia gracias a la temporada estival.

Respecto a si la puerta a una posible reconciliación está abierta, Bertín no ha dicho un 'no' rotundo, aunque ha optado por la divagación para responder: "Mi vida eso el tiempo lo dirá, todo está bien".

En cuanto a su estado sentimental, Bertín ha querido ironizar con la periodista, y ha señalado que se encuentra "mayor" para esas cosas. En este punto, el artista ha sido preguntado por el nuevo corazón que se ha tatuado Fabiola, momento que ha aprovechado para mandar una clara indirecta a Fabiola: "A ver si encuentra uno mejor que yo, que tiene que haber un montón".