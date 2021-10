Bertín Osborne descoloca a Pablo Motos por sus quejas contra 'El Hormiguero': "Ponme algo decente"

La noche del miércoles, Pablo Motos recibió a Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. El presentador de 'Mi casa es la tuya' se encuentra promocionando su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', que saldrá a la venta el 29 de octubre', para así retomar su carrera como cantante.

"Tiene ocho temas inéditos que me he currado en la pandemia. No componía desde antes de las rancheras. Antiguamente como viajaba mucho a América, me ponía los cascos y escribía los discos en los aviones. Ahora llevo ya dos años sin ir, así que lo hago en casa", confesaba Osborne, dejando claro que llevaba muchos años alejado de la música.

Nada más ocupar su silla como invitado, el cantante no dejó de lanzar pullas a Pablo Motos contra el programa, lo que le dejó totalmente descolocado. "No cambias nada del plató, no te gastas el dinero porque está todo igual", señalaba el invitado. "Está la guitarrita... pero tienes una pantalla nueva", se defendía el presentador, asegurando que han mejorado el plató.

"Las gafas te dan un toque intelectualoide", soltaba de pronto el cantante, metiéndose ahora con el conductor del espacio de Antena 3. "Si te contara su historia...", bromeaba Motos hasta que volvió a ser interrumpido por Osborne: "No sabía que en las ópticas te hacen las gafas a medida, como un traje". "Ahora tengo unas progresivas, pero me he tirado una semana diciendo que eran progresistas y nadie me corregía porque pensaban que lo decía de broma, pero no era así, es que estaba equivocado", contaba el invitado, entre risas.

Dejando las bromas a un lado, el presentador intentó retomar el ritmo del programa. "A la hora de componer ¿Es mejor componer con un vinito?", se interesó el comunicador. "Sí, sí. Y hacer un programa de televisión también", reconocía el artista para, acto seguido, volver a cortar a Motos y meterse con el programa de las hormigas.





"Lo puedo arreglar..."

"Por cierto, te tengo que mandar yo alguna receta porque que me des agua... Tiene narices", se quejaba Bertín mientras miraba su taza de invitado platino. "Agüita...", decía Motos muy irónico y algo descolocado por los constantes comentarios de su compañero de profesión. "¿Cómo que agüita? Pon la taza para disimular, pero se mete un tinto o lo que sea aquí. Como la taza es negra, no se ve si es tinto o nada", le aconsejaba el invitado al presentador.

"No me hagas parecer infantil... No siempre en esa copa hay agüita. Ni en esta", reconocía Motos, entre risas. "Pues podría haber sido hoy", se quejaba. "Pues no sé, si no nos dices nada", le contestaba Motos. "Cómo que no lo sabes, si me conoces. Ponme una cosa que sea decente, no este agua... Pero bueno, tampoco voy a venir aquí a criticarte, que nada más he llegado he empezado a criticarte", reconocía Osborne.

"Lo puedo arreglar... ¿Quieres que lo arregle?", le preguntó Motos, para que su invitado estuviese lo mejor posible. "Claro, ponme un vino o lo que sea. Vino, español además", pedía el cantante. En ese momento, el equipo de 'El Hormiguero' entró en el plano para retirar las tazas de la mesa y, segundos después, sustituirlas. "Por un momento, he pensado que era leche y te la iba a formar... Pero no, es la espuma", decía entonces el invitado con su nueva taza.