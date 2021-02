Belén Esteban da un ultimátum a María José Campanario por su relación con Andrea Janeiro: "Ni su padre"

Belén Esteban ha respondido alto y claro este sábado en el 'Deluxe' a María José Campanario, tras ver la luz una carta que la mujer de Jesulín de Ubrique ha escrito a la colaboradora de televisión. Nada más comenzar el programa, los focos y las cámaras se han puesto delante de Belén Esteban, que ha comenzado su alegato dirigiéndose de forma directa a María Campanario. La guerra parece haber estallado y se espera que en las próximas semanas muchas horas de televisión vayan dedicadas a este enfrentamiento. El propio Jorge Javier Vázquez ha invitado a María José Campanario para sentarse en el sillón del 'Deluxe'.

'La Esteban' ha comenzado recordando que su paso por el pasado de Jesulín de Ubrique no se puede borrar: "Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida".

En este sentido, la colaboradora de Mediaset ha señalado que no tenía ninguna intención en hablar del tema, pero que si se dirige a ella tiene toda la libertad del mundo para responder, pidiendo, eso sí, que no se le ocurra referirse a su actual marido, Miguel: "He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su vida, así que tú ni le nombres".

El aviso de Belén Esteban a María José Campanario sobre su hija

La madre de Andrea Janeiro ha seguido mirando a cámara durante varios minutos, señalando que está cansada de las amenazas y de los mensajes que María José Campanario vierte sobre ella y sobre su entorno: "Estoy harta de tus amenazas, pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

Desde que se confirmase su ruptura con Jesulín de Ubrique, una de las principales metas de Belén Esteban ha sido distanciar a su hija, Andrea Janeiro, del panorama social y televisivo en el que la madrileña se mueve desde hace más de dos décadas. Por ello, 'La Esteban' no pasa por alto ninguna referencia a su hija.

Con el paso de los minutos, la temperatura de la intervención ha ido en aumento, hasta que ha llegado un punto en el que ha estallado contra María José Campanario y también contra el diestro Jesulín de Ubrique: "Dedicada a mi familia estoy. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. ¿Veinte años hablando de mi vida? Sí. ¿Qué has estado haciendo tú, que te he visto en el HOLA? Vale ya. Escribe lo que quieras, pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio... (refiriéndose a su hija)".

El secreto del móvil de Belén Esteban

Por último, Belén Esteban se ha quedado con las ganas de destapar el contenido de su móvil, que podía poner en aprietos a María José Campanario. Eso sí, Belén Esteban ha avisado que no se le ocurra hablar en tono elevado a algún miembro de su familia: "Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo".

