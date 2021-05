Belén Esteban señala a Ana Rosa y Jorge Javier le lanza una advertencia: "¡Esto es la guerra!"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia. Por si fuera poco, actualmente, la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco también ha sido la causante del un conflicto dentro de Mediaset entre sus dos programas estrella.

El conflicto comenzó hace unas semanas cuando los colaboradores de Telecinco manifestaron su desacuerdo con que 'El Programa de Ana Rosa' mantuviese a Alessandro Lequio entre sus colaboradores. Desde entonces, las pullas entre los formatos de Telecinco no han censado, ya que Ana Rosa Quintana se siente atacada por La Fábrica de la Tele y 'Sálvame' no comparte la actitud que está adoptando la reina de las mañanas ante el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

Tras haber recibido varios ataques por parte del programa presentado por Jorge Javier, Ana Rosa decidió responder y ha lanzado un ataque contra el espacio del corazón a raíz de la entrevista de Antonio Canales en 'Sábado Deluxe' y sus declaraciones sobre su relación con Rocío y Fidel en 'Supervivientes'.

"¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo lo dice en la Palapa que quiere queda bien con Olga o cuando lo dice aquí que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele? Yo creo que las dos veces se ha hecho un lío", sentenciaba la conductora del espacio de Telecinco, lanzando así su primera pulla a sus compañeros de cadena.









Estas palabras han llegado a 'Sálvame' y los colaboradores se han mostrado muy ofendidos por ello. Fue Belén Esteban quien no pudo evitarlo y señaló a 'El Programa de Ana Rosa'. "Esta mañana me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho. Ya sabéis que yo he trabajado muchísimos años con Ana Rosa, la quiero y le tengo mucho cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada", comenzaba diciendo la Princesa del Pueblo a sus compañeros.

"Ha dicho algo así como, 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la Tele?'. Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la Tele, me ha sentado mal", reconoció Esteban, aparentemente muy molesta por lo que había dicho Ana Rosa esa misma mañana y por haber sido compañeras en un pasado.

Ana Rosa ha mencionado a la Fábrica de la Tele. Gûerra de productoras?#yoveosálvamepic.twitter.com/yoTgjWP4Ib — Bên?? (@gerflowers) May 17, 2021





Todos los colaboradores han alucinado con las palabras de la reina de las mañanas, pero ha sido Jorge Javier Vázquez quien se ha plantado y ha declarado "la guerra" a la presentadora del espacio de la mañana: "¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¡Entonces, esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!", aseguraba el conductor del espacio de Telecinco, lanzando así una advertencia a su compañera de Mediaset.

El origen del conflicto

No es la primera vez que ambos programas de Telecinco intercambian ataques. El pasado miércoles, Carlota Corredera no dudó en mencionar indirectamente a 'El Programa de Ana Rosa' por su trato a las declaraciones de Rocío Carrasco: "La cuestión es seguir maltratándola. Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla", sentenció la presentadora.

Fue Jorge Javier quien inició este conflicto. Los colaboradores del programa de Telecinco señalaron al formato de la misma cadena. Los comunicadores declararon que no creen que Lequio deba colaborar en 'El Programa de Ana Rosa' hablando de los malos tratos sufridos por Rocío Carrasco, teniendo en cuenta su pasado. Jorge Javier Vázquez alzó la voz y cargó contra la "reina de las mañanas" por mantenerle como colaborador: "En estos momentos Antonio David puede estar pensando… ¿Por qué estoy yo fuera y Alessandro Lequio no?".