El último gesto de Belén Esteban en 'Sálvame' que la une a Isabel Pantoja en Telecinco: "Vergonzoso"

Belén Esteban ha lanzado un rotundo mensaje contra Isabel Pantoja. Ocurría este lunes. Según cuenta Lecturas, la tonadillera tendría una deuda con Loli Pozo ('La Quisquera') de 76.000 euros. La que fuera amiga íntima de Pantoja ha asegurado que "hubo un acto de conciliación y ni se presentó". Por este motivo, Loli se encuentra atravesando una situación muy difícil económicamente hablando. 'La princesa del pueblo' se ha ofrecido a ayudarla y también ha aprovechado su intervención en 'Sálvame' para cargar contra Pantoja.

"Te voy a decir una cosa Isabel Pantoja, yo te he defendido y lo he hecho, a mí nadie me ha obligado, hay cosas que he criticado que no me han parecido bien y lo he dicho. Pero si Loli fuera tu madre...a mí se me han saltado las lágrimas. Trabajando toda su vida, levantándose a las cinco de la mañana para abrir su quiosco, que no tiene para arreglarse la boca, me parece vergonzoso", decía Esteban. Además, añadía a su discurso que "esta señora, con ese dinero que le debes, puede contratar a alguien que la ayude, que la lleve de paseo y no estar metida en casa. A mí, y lo digo de corazón, me gustaría que recapacitaras un poco y pensases si no te da pena Loli".









Así, la de Paracuellos ha hecho una petición a Isabel Pantoja para que se haga cargo de sus responsabilidades y también se ha ofrecido voluntaria para pagarle a Loli el dentista que necesita. Un gesto que ha provocado los aplausos de los colaboradores y del público.

"Loli, te lo digo delante de toda España, si tú necesitas que te paguen la media boca, la media boca te la pago yo. Lo hago porque me recuerda a mi abuela y me ha dado mucha pena. Siempre nos atiende, ¿esto es normal? Pobrecita", remataba la tertuliana visiblemente emocionada.









'La quiosquera' ha querido agradecer a Belén su ofrecimiento. "Les he criado. No tienen más remedio que estar un poquito de mi lado. A Belén le doy la gracias infinitamente y conmigo no ha hablado nadie, ojalá lo hubiesen hecho. Vamos a ver si también podemos por el otro lado...Lo que quiero es lo mío nada más".

Belén Esteban cambiaba su guion al enzarzarse con una reportera por Jesulín de Ubrique: "No le deseo nada malo"

Hace varios días, Belén Esteban acudía a una cena solidaria en la que ejercía como madrina Eugenia Martínez de Irujo. Y en esta ocasión, también lanzaba unas palabras a los periodistas que salían del discurso habitual. En el photocall, la de Paracuellos respondía a preguntas de los reporteros y tenía unas palabras más conciliadoras con su ex, Jesulín de Ubrique.

La destacada colaboradora de 'Sálvame' se refería al diestro en los siguientes términos. "Tenemos a una persona en común, pero cada uno tiene su vida, su familia. Yo no le deseo nada malo a nadie y menos a él por ser quien es. No tengo nada más que decir. Yo estoy en otro mundo y otra vida. Y es que no tengo nada que decir. No insistáis porque no voy a decir nada, de verdad. No quiero hablar de ese tema".