Belén Esteban responde a Paz Padilla tras asegurar que la vacuna no protege contra ómicron: "Hay cosas..."

La covid-19 continúa avanzando de una forma muy rápida en todo el mundo. Esto provoca que expertos de todo el mundo reflexionen sobre qué supone el incremento del número de positivos para la ocupación hospitalaria o la efectividad de las vacunas. Ese debate se extiende también a personajes mediáticos y a la ciudadanía. Una de las personas que han querido hablar públicamente de ómicron es Paz Padilla. La conocida presentadora, en una charla online con Anne Igartiburu y María del Monte, enviaba el siguiente mensaje sobre las vacunas y la variante. "Las vacunas no sirven para nada. Es una proteína que te meten... que es la proteína por donde entra el virus. La vacuna es la del bicho de Wuhan. Ahora el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongan, el virus entra por otro lado. Y te infecta. Es lo que ha pasado con la delta y la ómicron, que han mutado en África".

Además, veía cierta esperanza pese a la situación que se sufre en España y el resto del mundo por la covid-19, ya que la colaboradora de Mediaset ha asegurado que "lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y ya está tanta gente inmunizada que hay poca gente con covid. Que se piensa que este será el final del covid".

Belén Esteban ha criticado estas afirmaciones que lanzaba Paz Padilla. A través de su cuenta de Instagram, la colaboradora de 'Sálvame' ha asegurado que "hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar". Así, deja muy claro que no está de acuerdo con las palabras de Padilla en las que no tiene precisamente buenas palabras sobre las vacunas.

El vídeo de Paz Padilla ya ha adquirido el matiz de viral y está siendo muy comentado a través de redes sociales.

Durante esa charla con Anne Igartiburu y María Del Monte, Paz Padilla también indicó que había sido aislada por su positivo por covid-19. "Ha sido muy triste, no sé cómo lo he pillado, ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos". Eso sí, para tranquilidad de todos la