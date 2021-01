Belén Esteban interrumpe en seco a Jorge Javier Vázquez para lanzarle un dardo: "Estás muy equivocado"

Belén Esteban se convertía este sábado en testigo directo de la reconciliación entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos. Ambos protagonizaban una ardua 'lucha' con continuos reproches. Asimismo, "la princesa del pueblo" también ha tenido desencuentros con el presentador por cuestiones políticas y han dejado constancia en numerosas ocasiones que no se han superado esos 'tira y afloja'.

La última riña entre Esteban y Vázquez comenzaba con un comentario de María Teresa Campos. La periodista manifestó su interés en entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Inmediatamente después, Jorge Javier se dirigió a Belén para decirle: "Te pasa lo mismo que a Belén, que le encanta Pedro Sánchez".

Este comentario molestó sobremanera a la colaboradora de Mediaset e interrumpió la entrevista para aclarar que ella ha votado mucho al Partido Socialista: "Tú me has puesto lo de 'Cayetana' y estás muy equivocado. Yo te lo dije una vez y no te mentí. Yo he votado a Ciudadanos, al PSOE y al PP, pero si me dices lo que opino de cómo está ahora...No vamos a hablar de ese tema".

El presentador de 'Sálvame' seguía insistiéndole: "¿Por qué no?". A esto, la ex de Ubrique le decía: "Porque me niego a hablar contigo de política".

Por tanto, vemos cómo las discrepancias entre ambos, a pesar de tenerse aprecio, siguen más vivas que nunca. Segundos después, la colaboradora cambiaba de tema para alabar a Campos y su nuevo programa. No obstante, seguro que la tensión y los reproches no acaban ahí.

Recordamos otro de sus muchas discusiones en directo: "¿Puedo acabar?"

Belén Esteban reprochó unas palabras del presentador sobre las Navidades y el hecho de que este año estén establecidas una serie de restricciones para luchar contra la pandemia y también dando su punto de vista: "Puede que exista gente que no le guste la Navidad, pero habrá mucha otra que sí le gusta".

Mientras tanto, Jorge Javier Vázquez seguía defendido su versión: "De todo el plató esto convencido que a más del 85% no le gustaba la Navidad y ahora está todo el mundo hablando de la Navidad. Palabras a las que también ha respondido Belén Esteban: "Me parece muy bien tu discurso y yo lo respeto, pero hay gente a la que nos gusta la Navidad. A mí me hubiera gustado, que yo entiendo que haya mucho covid-19 y por supuesto que se debe respetar, que hubieran anunciado con un poco de tiempo antes las medidas, Jorge", decía.