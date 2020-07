Paz Padilla desvela el emotivo regalo que recibió en el tanatorio de su marido: “Me conmovió”

La humorista Paz Padilla ha compartido este domingo una nueva publicación en redes sociales donde responde al emotivo detalle que recibió durante el tanatorio de su marido. Además, la presentadora de Telecinco ha revelado cuál es su estado emocional 7 días después de que su marido, Antonio Juan Vidal, falleciera tras una larga enfermedad que la familia mantuvo en secreto durante un año.

Y es que Padilla ha elegido Instagram como la red social a través de la cual, durante los últimos días, ha transmitido su sentir y agradecimiento tanto a sus colegas de profesión que le han arropado como a sus amigos más cercanos y familia. Este domingo, y a través de una sola frase, la humorista desgarraba a todos sus seguidores: “Soy un animal herido”.

El regalo que recibió en el tanatorio

Como ya se han conocido en los últimos días, Paz Padilla recibió gran cantidad de flores de forma anónima en el tanatorio de su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció el domingo a los 53 años tras un cáncer cerebral. “Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio”, comentaba la presentadora de Mediaset en redes sociales.

“Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía”.

El emotivo mensaje de Paz Padilla

Pero, más allá de agradecimiento, Padilla quería relatar a sus seguidores el momento emocional en el que se encuentra. “Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, sé que su amor vivirá en mi para siempre”. Y es que Antonio Juan Vidal fue el segundo marido de Paz Padilla, pero un amor de película. Ambos se casaron en secreto en Zahara de los Atunes, donde se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes.

“Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando”, concluye la humorista.