Belén Esteban confiesa en 'Sálvame' que fue agredida en plena calle: "Me llamó de todo"

'Sálvame' es uno de los programas más vistos de la televisión, además de por la manera en la que informan a sus espectadores, por rebuscar en la vida privada de sus polémicos colaboradores. Es por esto por lo que los miembros del equipo del espacio de Telecinco siempre protagonizan algunos de los debates que se realizan en el plató.

Esta vez ha sido Belén Esteban quien se ha sincerado en directo. Tal y como ha contado la colaboradora, fue agredida en plena calle por una mujer que parecía seguir el programa a diario. Tras dejar boquiabiertos a sus compañeros, La Princesa del Pueblo se armó de valor para contarlo.

Según relató, estaba caminado sola por la calle cuando una mujer se paró frente a ella y comenzó a insultarla. "Me llamó de todo, hasta hija de… Pero qué vas a hacer", reveló Esteban, dejando claro que no pudo hacer nada y que no era la primera vez que le pasaba algo parecido.

De esta manera, Esteban ha querido dejar claro que aunque lleve toda su vida protagonizando momentos en Telencino, hay muchas cosas que todavía no saben de ella. Por ello, cuando estaban hablando del machismo, quiso compartir con sus compañeros un episodio de su infancia que le dejó marcada: "Cuando era pequeña siempre teníamos que esperar a que mi padre llegara a casa para comer, y eso era una actitud que no me gustaba nada".

La vida de Belén Esteban lleva estando en la boca de todos desde hace más de 20 años, desde su popular matrimonio con Jesulín de Ubrique. Es por esto por lo que, con el paso de los años, la colaboradora sigue acumulando tantos fans como enemigos. Estas desventajas de ser un personaje mediático se han visto reflejados con este tipo de agresiones o con los insultos que sufre a diario en redes sociales, con lo que, tal y como ha dicho en varias ocasiones, tiene que lidiar.

Asimismo, después de tanto tiempo, el personaje de La Princesa del Pueblo cada vez está menos en boca de todos, lo que se ha potenciado desde que se negó a hablar de política y de su ex marido, dado que son los temás que solían posicionarla como la protagonista. La promesa que le hizo a su hija ha provocado que su fama decaiga, por lo que los enfrentamientos con otros colaboradores y el revelar algunos aspectos de su vida provada es lo único que le mantiene a flote.