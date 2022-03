Beatriz Carvajal habla del motivo de TVE para cancelar Los Misterios de Laura: "Hay cosas que no me gustan"

La actriz Beatriz Carvajal, que recientemente no se mostró especialmente nostálgica respecto a su paso por la serie de televisión 'La que se avecina', ha repasado ahora su periplo en 'Los misterios de Laura'. Además, la intérprete ha ahondado en los motivos que podrían estar detrás de la decisión de TVE de no continuar con la ficción, que ha tenido recientemente una película para televisión a modo de continuación además de adaptaciones internacionales.

En una entrevista en Vanity Fair la actriz ha recordado las duras palabras que tuvo respecto a su pasado en la serie de los hermanos Caballero. El pasado mes de enero, Carvajal respondía tajante a si volvería a 'La que se avecina', serie que abandonó por voluntad propia: “No, no, no me hubiese gustado volver a 'La que se avecina' de ningún modo”. La actriz zanja manteniendo que no volvería “de ningún modo”. “Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina'”, explicaba a Fórmula TV.









Beatriz Carvajal aclara sus palabras sobre 'La que se avecina'



Ahora, la actriz ha querido matizar sus palabras sobre la serie, manteniendo que el motivo de su salida tiene más que ver con las cabezas pensantes de la ficción y poco que ver con algún roce con otro compañero del reparto. Preguntada por si terminó “quemada” de 'La que se avecina', Carvajal explica: “Sí, pero no por mis compañeros, sino porque había otra gente con la que no me llevaba bien. Por eso es por lo que me fui”.





El final de 'Los misterios de Laura'



Sin duda una de las series más queridas de los últimos años en la televisión española es 'Los misterios de Laura', una ficción de TVE en la que también participó Carvajal. “En general, guardo recuerdos maravillosos de todo lo que he hecho. Los misterios de Laura me parecía una belleza de serie. Todos nos hemos llevado muy bien y nos lo hemos pasado muy bien trabajando”, comentaba.









Eso sí, para sorpresa de muchos la serie terminó tras tres temporada. Preguntada por las explicaciones de TVE, Carvajal respondía que el reparto no recibió “ninguna”. “Pero eso quien sí lo sabe son los productores y demás. No tengo ni idea”. Eso sí, la actriz pudo deslizar una pista sobre el motivo en una entrevista reciente, en la que subrayaba: “Si los responsables se preocupasen más de la calidad que de la cantidad, tendríamos una televisión mejor”.

Sobre estas palabras y el vínculo con la cancelación de la serie Carvajal no termina de confirmarlo pero insiste: “Ahí tienes Los misterios de Laura, que tenía mucha calidad pero, sin embargo, quizás había otra cosa que le estaba dando más cantidad de espectadores. Me debía referir a eso cuando lo dije. Hay muchas cosas, que a mí no me gustan nada, que dan mucha cantidad pero poca calidad”, concluye.