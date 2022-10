La azafata de 'La ruleta de la suerte' frena a una concursante por lo que hace en directo: "Algo te falta"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido una concursante quien ha protagonizado un llamativo momento y que ha dejado a Laura Moure totalmente sorprendida. Como es habitual, nada más comenzar el concurso de Antena 3, dieron paso a los concursantes, quienes se presentan antes de ocupar su puestos tras el marcador.





"Pero esto no es humanamente posible"

"Soy estrella y soy estudiante de ingeniería. Si me llevo un dinero, me gustaría irme de Erasmus a Alemania porque estudio alemán", comenzaba contando la concursante para, acto seguido, mostrar su habilidad especial. "Tengo una habilidad especial y es que soy muy flexible. Si queréis os lo demuestro", compartía la participante.

"Yo tengo que calentar solo para tocarme los tobillos ¿Tú lo vas a hacer sin calentar ni nada?", decía el presentador muy sorprendido. "Ya he calentado antes", confirmaba ella, dispuesta a mostrar su talento ante la cámara. "Es fácil. Simplemente es pasarme los brazos de adelante hacia atrás sin soltarme las manos", explicaba ante el interés del comunicador y Laura Moure.

"Ay, no...", reaccionaba la azafata de 'La Ruleta'. "Si queréis lo demuestro", volvía a ofrecer la concursante, ante lo que Moure asintió: "Sí, sí. Hazlo". "Consiste en esto", introducía Estrella, mientras se ponía de espaldas a la cámara y enseñaba como podía pasar sus brazos de atrás a adelante sin soltarse las manos.

"¡Ay nena!", exclamaba la presentadora. "No puede ser, no puede ser", decía Fernández muy alucinado. "Ay, madre mía", seguía Moure. "¿Como empiezas? ¿Así?", quiso saber el presentador para intentarlo, aunque no fue capaz. "Pero esto no es humanamente posible. Algo te falta. Algo tienes raro ahí", señalaba Moure. "Soy hiperlaxa", confirmaba la concursante.