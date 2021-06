La azafata de La Ruleta de la Suerte la lía en directo y Jorge Fernández para el programa: “No sé dónde está"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. En este sentido, también son capaces de tomarse con humor los errores que ellos mismos cometen, siempre con total naturalidad y sin perder su habitual sentido del humor.





El 'error' de Laura Moure en directo

Un momento de confusión es el que ha vivido este sábado la azafata de 'La Ruleta de la Suerte', Laura Moure, quien se ha visto ante una situación de "tierra trágame" durante la emisión del programa.

Este fin de semana se iban a enfrentar a los paneles de 'La Ruleta de la Suerte' Carlos, Sara y Pedro. Con un bote acumulado de 2.025 euros y un comodín extra de cinco segundos en el panel final, ha sido Sara quien ha tenido la oportunidad de enfrentarse al último panel para conseguir el ansiado coche del programa.

La concursante ha superado esta última prueba, eso sí, 'in extremis', gracias al comodín que le daba cinco segundos extra.

Jorge Fernández ha abierto el sobre que le ha dado 2.000 euros más a la concursante, que con las manos en la cara no podía contener la emoción. Ha sido entonces cuando el presentador del espacio de Antena 3 ha dado paso a Laura, quien como en cada programa señala el sobre que contiene el ansiado coche.

"El rojo, que te cojo", ha bromeado Moure. No obstante, su cara al ver el contenido del mismo ha sido todo un cuadro, ya que contenía 3.000 euros, pero no el gran premio del programa.





"3.000 euros más que te llevas", ha bromeado Jorge Fernández. Inmediatamente, la azafata del espacio ha asegurado entre risas: "Pues no sé dónde está", y ha tenido que pedir a la dirección del programa que le 'chivaran' la ubicación exacta del sobre con el coche. "Dímelo por el pinga", ha pedido sin perder la sonrisa.

“Y así de mal acabamos la ruleta “ el momento “Tierra trágame “ de Laura en #LaRuletadelaSuerte@JorgeFdezTVpic.twitter.com/1GrBNvGeOC — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2021









"Ah no, perdón, perdón", ha apuntado Laura Moure de inmediato. "Azul, es azul", ha intentado rectificar. No obstante, las risas en el plató ya estaban servidas. "No has acertado ni con el color", ha bromeado Jorge Fernández.

Tras los aplausos del público, Laura Moure se ha disculpado de nuevo sin perder si habitual buen humor. "Perdón, perdón. Así de mal acabamos 'La Ruleta de la Suerte'. Por mi parte, porque aquí hay una que se va muy contenta", ha señalado Moure en referencia a la concursante, que se ha llevado un total de 4.025 euros gracias al premio del último panel.

"Lo mejor es el coche", ha añadido Jorge Fernández antes de dar paso, finalmente, a los Informativos de Antena 3.