La audiencia de 'GH VIP' expulsa al concursante señalado por incitar al abuso sexual

Omar Montes es el tercer expulsado de 'Gran Hermano VIP 6' ante su contrincante en la gala de esta noche, Asraf. El cantante y boxeador, ex novio de otra habitante de la casa esta edición ya expulsada, Isa Pantoja, se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica a la que no ha sido ajeno, ya que ha sido nominado precisamente por ella: en una noche de fiesta, en la casa, incitó supuestamente a su compañero Asraf a acostarse con su compañera Míriam Saavedra, visiblemente ebria.

El programa decidió que fuera la audiencia, el pasado jueves, la que decidiera si Omar debía estar entre los nominados, y así fue. Una postura criticada en redes sociales por lo que se consideró inacción por parte del programa a la hora de tomar medidas disciplinarias:

Omar va de "yo respeto hermano" "eso no se hace hermano" y luego anima a Asraf para que se folle a Miriam y se aproveche de ella estando borracha porque si no lo hace es que no le gustan las mujeres. No hay justificación si GH no actúa. OMAR EXPULSIÓN. #GHVIP3O #GHVIP4O