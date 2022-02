La audiencia, en shock por lo que ha hecho laSexta con Ayuso en directo: "No es photoshop"

Rodrigo Blázquez ha vuelto a formar parte de la parrilla de la tarde de laSexta al ponerse al frente de 'La Sexta Clave'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios de coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y en la situación política, el programa dedicó parte del espacio a las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

"Los líderes del Partido Popular llevan días en la campaña electoral de Castilla y León lanzando el mensaje de que quiere liderar en solitario hasta que ha llegado Ayuso. A esa afirmación, le ha puesto un enorme pero", comenzaba informando el presentador. "A la presidenta de la Comunidad de Madrid también le gustaría un gobierno solo del PP, pero si hay que pactar con Vox ella no tiene ningún problema", agregaba para, acto seguido, dar paso a las declaraciones de Ayuso.

"Ojalá el próximo gobierno que salga de las urnas lo haga de forma sólida y sin necesitar a nadie. Ojalá sea así", comenzaba diciendo la presidenta de la capital. "Ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez... Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con el partido de quienes le secuestraron", zanjaba Ayuso muy clara.

"Sigue habiendo matices, entre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y las del presidente del Partido Popular", señalaba Blázquez. "Díaz Ayuso ha sido la artista invitada, la estrella invitada, en el mitin de Fernández Mañueco del día y ha entrado con fuerza. Dice que salimos de la Segunda República arruinados y aniquilándonos los unos a los otros", recordaba el presentador.









"Me falta Hitler en la foto"

"Le quita importancia a las informaciones aparecidas sobre los tejemanejes del emérito con el dinero y lo remata con que los abusos a menores en la iglesias son poco menos que errores... Díaz Ayuso es la penúltima bala que tiene el PP para remontar en esta campaña electoral y ella lo está disfrutando", señalaba el conductor del espacio, para dar paso al vídeo protagonizado por Díaz Ayuso. "¿Acaso le ha venido bien a España las dos repúblicas que hemos tenido?", se preguntaba la política.

En ese momento, el espacio informativo de laSexta ponía en la pantalla un montaje que ha llamado mucho la atención de los espectadores. Bajo el titular 'Ayuso irrumpe en la campaña electoral de Castilla y León', aparecía Isabel Díaz Ayuso junto a el rey emérito, Juan Carlos I, y Francisco Franco.









Esta imagen ha llamado mucho la atención de parte de la audiencia de la cadena y no han tardado en manifestar su asombro e indignación en redes sociales. "No es photoshop, es lo de siempre" o "Una cosa sutil. Imaginad en qué concepto tienen a su audiencia. (Con razón, por cierto)", se quejaban. Mientras tanto, por otro lado, otros se lo han tomado a broma y no han dudado en reírse de ello y hacer sus propios montajes: "Me falta Hitler en la foto" o "Falta el Joker", señalaban muy irónicos.

Me falta Hitler en la foto — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 9, 2022

Y también el Joker ?? pic.twitter.com/I177s6HgTl — mescojono ???? (@mescojono) February 9, 2022

Una cosa sutil.

Imaginad en qué concepto tienen a su audiencia. (Con razón, por cierto). pic.twitter.com/vHuUurxqYv — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 9, 2022