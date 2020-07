El ataque de un excolaborador de Ferreras a Jorge Javier: "Es el gran portavoz de la mentira 'sanchista'"

Hacia un tiempo que poco se sabía de Antonio Pérez Henares 'Chani'. Su salida como colaborador de 'Al rojo vivo' a las pocas semanas de comenzar la pandemia coparon titulares en los medios de comunicación.

Chani abandonaba el programa presentado por Antonio García Ferreras después de que hubiera sido uno de los tertulianos que más tiempo llevaba en la plantilla del programa de 'La Sexta'. Era a través de su perfil de Twitter en el que anunciaba su abandono al programa: "Decisión estrictamente personal, tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia".

He comunicado a García Ferreras mi renuncia a seguir colaborando en Al Rojo Vivo.Decisión extrictamente personal,tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia. Le agradezco el haber contado conmigo desde el comienzo de su programa — a perez henares (@chanihenares) April 6, 2020

Más tarde, el periodista alargaba su explicación y sus motivos a través de un vídeo de Youtube donde expresaba que: "La decisión es estrictamente personal, pero ha importado muchísimo lo que se está viviendo en España y cómo estoy entendiendo yo el papel de algunos medios de comunicación, fundamentalmente televisivos. No me parece que lo estén haciendo nada bien, sino que lo están haciendo muy mal".

Finalmente terminaba con una dura frase, que en cierto modo, es una denuncia al propio Antonio García Ferreras: "Si yo he decidido abandonar es por esto, porque no estoy dispuesto a ocultar a los muertos y a sus familiares y el dolor que España debe sentir".

Chani señala a Jorge Javier y vuelve a dejar un recado a 'Al rojo vivo'

Ahora, con motivo de la publicación de su última novela histórica 'Cabeza de vaca', Antonio Pérez Henares ha concedido una entrevista para hablar de esta obra y también de la actualidad política. Así haciendo un símil con el protagonista de su novela, ha elogiado al alcalde de Madrid, diciendo que sería el único en sobrevivir de toda la clase política española en condiciones extremas: "No quedaba ni uno de los actuales, ni uno. Se morirían de hambre, los matarían o se los comerían vivos. ¡Espera! Venga, te digo uno. El único que podría sobrevivir, plantando maíz en algún sitio o algo así, sería Martínez-Almeida".

Sobre la crispación política actual, en la entrevista concedida a 'El Confidencial' no ha dudado en señalar quien es el culpable que ha hecho que la situación actual sea de puro enfrentamiento: "El mal empieza de una manera rotunda y total en Zapatero, porque es el hombre que rompe el consenso constitucional. Es el que empieza con la ley de Mentira Histórica, de su propia Mentira Histórica, porque la memoria tiene que ser de toda la historia, no de una parte. Se trató de un ataque contra el elemento esencial de la Constitución que es la reconciliación entre españoles".

No ha dudado tampoco en cargar contra Jorge Javier Vázquez después de las últimas polémicas protagonizadas por el presentador de 'Sálvame', como aquellas en las que señalaba que el público de su programa debería ser "rojos y maricones", además de censurar en su programa a cualquier colaborador que defienda a partidos como Vox: "Aquí se llama ya fascista a todo el mundo, gente que en su puñetera vida ha visto uno, ni ha sufrido a uno, y que a lo que más se parece un fascista es a él. A lo que más se parece un fascista comunicador es a un tipo tan absolutamente delirante como el tal Jorge Javier.Un tipo que está hablando todos los días de la casquería, ya ni siquiera de uno famoso, sino de ellos mismos. Yo no he visto cosa más retrógrada, en los planteamientos esenciales ahora, que quienes se llaman progresistas. Son lo más retrógrado que ha habido en la historia de España desde hace muchísimo", señala el periodista alcarreño.

Como no podía ser de otra manera también se ha manifestado en torno a su salida de 'Al rojo vivo': "Ya no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo con los muertos de la pandemia en España, esa inmensa mentira que la mayoría de los medios de comunicación han repetido como papagayos, ocultando cerca de 20.000 muertos", repitiendo sus argumentos sobre su salida.

En ese aspecto ha vuelto a señalar a Jorge Javier Vázquez: "Donde ha sido particularmente atroz, ha sido en televisión. Lo que más prueba la degradación del país es que el gran portavoz de la mentira 'sanchista' y de la mentira oficial sea Jorge Javier Vázquez. O sea, yo creo que la prueba del deterioro brutal que tiene en estos momentos la profesión periodística es, primero, considerar periodista a ese señor. Si cualquier persona hace lo que le hizo él a la chica esta... (Belén Esteban)", explicaba recordando el enfrentamiento entre el polémico presentador y su colaboradora estrella.

Finalmente, Chani cierra esta entrevista dejando un recado a Antonio García Ferreras y señalando el motivo de su salida del programa como resumen de todo lo que ha hecho en los últimos meses: "Pues hombre, lo he dejado por honradez intelectual y por dignidad personal. Y por eso dejé La Sexta. No podía seguir allí. No podía estar siendo partícipe de una inmensa mentira que sigue manteniéndose en España y se la traga todo el mundo. ¿Por qué? Porque la propaganda es atroz, brutal, y parece que la mentira, lejos de penar, da réditos, y eso es muy triste".

