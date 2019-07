Así es la impresionante voz de la española que cautiva a miles de seguidores en China, Estados Unidos y México

Se llama Cristina Ramos, nació en Las Palmas de Gran Canaria y está triunfado en todo el mundo. En 2016 empezó a dar los primeros pasos en el camino del éxito. Fue la gran apuesta de Edurne en 'Got talent españa', que le dio el pase de oro la primera vez que le escuchó cantar la tremenda versión de 'Highway to hell', de AC/DC, con un inicio lírico de infarto, y consiguió alzarse ganadora de la edición.

Desde entonces, Ramos ha fascinado a muchísima gente en China, Estados Unidos, México y toda Europa por su gran versatilidad. Sus creaciones son una fusión de magia lírica y estridente para los oídos. Ópera, rock, funky, bolero… No hay ningún estilo musical que se le resista.

La intérprete ha sacado a la venta dos 'singles', 'Loca' y 'We can't know', y ha protagonizado actuaciones estelares en eventos de multitud de marcas en todo el mundo, sobre todo en países europeos: Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Estonia, Letonia, Rusia, Corea del Sur…

Ahora acaba de emerger como uno de los ocho finalistas del concurso musical internacional 'World's got talent', programa coproducido por la cadena china Hunan TV y la filial británica Fremantle, en el que han participado 200 artistas de todo el mundo. Allí su mecenas ha sido David Foster, el productor musical más laureado en la historia de los Grammy, que le premió con el preciado botón dorado, y que se deleitó con la atrevida versión en francés, chino e inglés de la popular habanera 'El amor es un pájaro rebelde' de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet.

Cristina Ramos se ha convertido en una estrella en 'talent shows' a nivel internacional. En 2018, ganó 'La Voz México', de la Televisión Azteca, donde dejó anonadada a la audiencia con su ingente voz en el equipo de Carlos Rivera, ha obtenido la cuarta posición en la final de 'America's got talent', de la NBC, y se ha proclamado la mejor de su categoría en el programa estadounidense con versiones alucinantes como la de 'Bohemian rhapsody', de Queen.

Ya se ha forjado un nombre en buena parte del mundo. Es hora de que se reconozca la valía de la cantante española y empiece a triunfar también en su país natal.