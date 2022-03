Arturo Valls se sincera y cuenta cómo es trabajar junto a Ana Obregón: "Hay momentos"

Ana García Obregón intenta hacer frente a la pérdida de su hijo regresando a la televisión. Hace unos días, la presentadora concedía su entrevista más personal a su amigo Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' en Telecinco. La actriz eligió Marbella para esta entrevista que ella prefiere denominar como una charla entre amigos después de veinte meses sin su hijo.

Con el vestido que eligió para comunicarle a la familia italiana de Alessandro Lequio que estaba embarazada de su hijo, Ana abrió su corazón sin ningún tipo de miedo pero sí con mucho dolor. "Cuando pierdes un hijo entiendes la palabra infinito, qué es el dolor infinito y el amor infinito también" reconocía Ana sin querer hacerse la víctima en esta situación: "Aquí los héroes son los que han luchado hasta el final, las víctimas son ellos, mi hijo debería estar aquí, tenía 27 años".

Una entrevista llena de emociones, muy aclamada por los espectadores y que ha servido para conocer, un poco más, a Ana Obregón y cómo ha hecho frente a la pérdida más dura que puede sufrir una madre, la de su hijo.





Además, Obregón vuelve a la ficción como anunció ella misma a través de su perfil de Instagram. "Me hace ilusión poder compartir con tod@s que he decidido volver a la ficción en televisión. He llegado a un acuerdo con una de las mejores productoras de España, 'Grupo Ganga', creadores de series míticas como 'Cuéntame', para hacer un BIOPIC sobre mi vida", escribía.

Y añadía: "Me costaba entender que nadie apostara por mi vida, ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras. Se que será una serie muy especial, donde yo misma interpretaré los últimos capítulos de mi vida. Será un lujo tener como guionista a Yolanda García Serrano, con un premio Goya entre otros, con la que ya estoy colaborando". Para cerrar el post esperaba que a sus seguidores les "haga ilusión" la noticia, ya que ella continuaba "pasito a pasito".

Ana Obregón forma parte del jurado de 'Mask Singer'

Por otro lado, en el mes de enero, el programa de 'Antena 3', Mask Singer, anunciaba que Ana Obregón formará parte del jurado de la tercera edición del concurso. Las grabaciones ya han comenzado y allí comparte plató con Arturo Valls, que ejerce de maestro de ceremonias. El presentador, en la presentación del Festival de Málaga, ha explicado cómo es trabajar junto a Ana.

"Está entusiasmada, muy animada, es verdad que las neuronas por las investigaciones me decía no puedo más de investigar, proponiendo nombres", aseguraba y añadía: "muy graciosa, muy simpática y hay momentos muy top con Ana Obregón y algunas máscaras", deshaciéndose en halagos con su nueva compañera de plató.