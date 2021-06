Arrimadas planta cara a Mamen Mendizábal tras negarse a responder esta pregunta: "Este tipo de juegos"

Después de varias semanas buscando a las niñas desaparecidas de Tenerife, la Guardia Civil encontró la tarde del jueves el cadáver de Olivia en el mar. La pequeña de seis años fue secuestrada por su padre, Tomás Gimeno, junto a su hermana Anna de un año, a la que siguen buscando. No se sabía nada de las pequeñas desde el pasado 27 de abril, día en el que su padre tenía que devolvérselas a su madre, lo que no hizo tras advertir que no volvería a verlas.

Como consecuencia, se han podido ver varias concentraciones en repulsa al caso de Anna y Olivia. Este viernes,Inés Arrimadas se encontraba allí junto a otros miembros de Ciudadanos y 'Más vale tarde' aprovechó para realizar una conexión en directo con la política. No obstante, la entrevista que Mamen Mendizábal hizo a la política se convirtió en una tensa discusión entre ambas, mientras Arrimadas se negaba a responder a una de las cuestiones de la presentadora.

En primer lugar, la presentadora de La Sexta preguntó a Arrimadas si cree que es necesario un consenso en material social sobre las leyes que protegen a los niños y a las mujeres de sus maltratadores. "Sí, desde luego. Hay cuestiones que deben estar por encima de las diferencias de partidos. Proteger la infancia, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista", contestaba Arrimadas tras lamentar el hecho de que en España "haya habido pocos consensos de Estado".

"Yo he visto a varios partidos intentando sacar provecho de esto y meter la 'pullita' política", apuntaba la entrevistada. A raíz de esto, la conductora del espacio de La Sexta puso sobre la mesa la manifestación que se celebró el domingo contra los indultos a los presos separatistas catalanes y a la que asistieron representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

"Pero señora Arrimadas, ¿Se siente cómoda usted yendo el domingo a la calle a una manifestación sumando fuerzas con Vox, por ejemplo?", preguntaba la presentadora. "Mire, yo le pediría que no hiciéramos este tipo de juegos", reaccionó Arrimadas. "No, le hablo de los indultos y de su intención este domingo. Los partidos que van son los que van", insistía la periodista.





"Le pediría que no hagamos este tipo de cosas"

"Los que van son los ciudadanos y no está convocada por los partidos políticos... Es una entidad de la sociedad civil. Le garantizo que en esa plaza habrá también socialistas. Por eso le pediría que no hagamos este tipo de cosas", respondía la líder de Ciudadanos, negándose así a responder a la pregunta de Mendizábal. "En Colón se ha convocado, por una entidad, civil, una concentración para pedir justicia, para pedir democracia y que no se premie siempre a los mismos", agregaba.

"Prometió en campaña que no les iba a indultar. No es algo de partidos, es algo de sentido común. Si el presidente de España se salta todo el procedimiento judicial, ¿Cómo nos van a respetar fuera? ¿Cómo nos va a respetar marruecos o Bélgica cuando les pedimos extradiciones?", seguía diciendo la entrevistada, arremetiendo así contra Pedro Sánchez.

"Señora Arrimadas, demasiada mezcla. Para no querer mezclar usted, está haciendo demasiada mezcla. Me ha pedido que no mezclara yo y me parece que se le ha ido la idea", le reprochaba la presentadora, muy confusa ante su actitud. "Le puedo decir que, en este país, se premia más a los que se saltan las leyes que a los que las cumplen. Creo que no es una sensación que tenga yo sola", sentenció Arrimadas.