Arrimadas carga en 'Espejo Público' contra PP, PSOE y Podemos por el acuerdo de RTVE: "Auténtica vergüenza"

Este jueves se ha anunciado que el PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV han pactado por la renovación del Consejo de administración de RTVE. Asimismo, se ha informado de que será José Manuel Pérez Tornero quien pasará a presidir la corporación pública. Tras dar esta información a sus espectadores, 'Espejo Público' ha dado paso a su conexión en directo con Inés Arrimadas, a quien le han preguntado al respecto.

"Estamos viendo una tregua entre PSOE y PP. Acaban de anunciar un acuerdo para la renovación de RTVE. Van a estar en el Consejo representados PSOE, PP, Podemos y el PNV. Y están peinando acuerdos ya para renovar el poder judicial, el defensor del pueblo y el constitucional. No sé si se siente excluida de ese reparto de cromos", ha comenzado diciendo Susanna Griso.

"Nos hemos autoexcluido de ese reparto del Estado, de esa vergüenza, porque a mí me da muchísima pena, y estoy convencida de que a muchos españoles también, que PP y PSOE no se han puesto de acuerdo en nada, ni en estados de alarma o medidas imprescindibles para la economía española, y ahora, cuando pasan las Elecciones Catalanas, se van a un cuarto oscuro a repartirse los jueces y la tele pública", ha comenzado diciendo la líder de Ciudadanos.

Asimismo, ha definido el mencionado acuerdo como una "auténtica vergüenza": "Nosotros nunca hemos querido participar ni ahora ni cuando teníamos 57 escaños, ni cuando teníamos 32 ni 40. Yo no he venido aquí a participar en este pasteleo o reparto de cromos. Yo he venido a la política para que esto cambie", ha insistido.

���� PSOE y PP no han pactado nada para solucionar la crisis sanitaria, pero sí se reparten el Poder Judicial y la tele pública en un cuarto oscuro.



�� @InesArrimadas "Hacen falta verdaderos acuerdos de Estado para solucionar problemas, no para un pasteleo" #25FebreroEsppic.twitter.com/evLpj7s2F7 — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) February 25, 2021

"A mí me parece vergonzoso"

"Vamos a seguir siendo el único país de Europa, junto con Polonia, donde el total del Gobierno del Órgano de los jueces, se elija a dedo por los políticos y es una auténtica vergüenza. De verdad, yo creo que hacen falta más acuerdos de Estado, pero más acuerdos de Estado para salvar empleos, para salvar vidas, unos presupuestos buenos, para que las ayudas europeas se gasten bien... Y no para hacerse el reparto de jueces y de la tele", ha agregado.

"A mí me parece vergonzoso y es una muestra más de lo necesario que es un partido como Ciudadanos. Un partido sano, desde luego, sensato y valiente, pero que no quiere participar en estos pasteleos y reparto de poder", ha concluido la política.

Tanto Vox como Ciudadanos decidieron desmarcarse del acuerdo de renovación del Consejo y acusaron a los partidos que la apoyaron de "repartirse las instituciones". Antes de la votación en el pleno, Guillermo Díaz, representante de Ciudadanos, comunicó la negativa por parte de su partido a formar parte de la renovación. Por su parte, Manuel Mariscal, de Vox, aseguraba que el acuerdo era un "gran teatro del consenso".