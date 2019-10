El aranés que desbarata brillantemente a Pilar Rahola su propaganda independentista en TV3

TV3 ha vuelto a ser acusada en estas últimas semanas de tratar de forma parcial las informaciones en relación a las violentas protestas que se han sucedido en las calles de Cataluña tras la sentencia del procés. Pilar Rahola, una de las mayores portavoces del independentismo en el cana público, ha escrito en los últimos días un artículo en "La Vanguardia" donde justifica "la aparición de Tsunami Democrátic" mientras sólo unos párrafos antes condenaba su violencia.

Lo cierto es que Pilar Rahola no se mostraba tan a favor del derecho a decidir hace once años también en TV3. Un programa del canal público catalán decidió invitar en 2008 a un aranés que se mostraba a favor de independizarse de Cataluña para escándalo de la propia Rahola. "A mí no me parece normal que desde Cataluña tengan que decidir si el oso ha de estar en el Valle de Arán o no", le decía el joven. "Desde Cataluña, ¿y tú dónde estás, en Marte?", le respondía de forma agresiva Rahola. "Yo soy aranés. Igual que a usted le molesta que desde Madrid decidan por usted porque tiene una identidad propia que es la catalana, la mía es la aranesa. Que tiene una identidad, una lengua y una cultura diferente a la catalana", le justificaba el joven. El aranés señalaba que él no sentía Cataluña como su nación. "¿Usted no está en su nación aquí? Pues entonces las ayudas públicas y todo aquello que puedan tener… lo replantearemos", llegó a decir Rahola.

Josep Cuní, presentador del programa, se mostró sorprendid por las declaraciones de Rahola puesto que una independentista convencida como ella negaba el derecho a decidir del Valle de Arán. "¡Estoy asustado por tu respuesta! ¿Lo que tú reclamas para ti, lo niegas a otro?", le preguntaba.

Mientras, el joven aranés sentenciaba: "Los araneses aspiramos a lo mismo que los catalanes. Lo único que queremos es el respeto que piden los catalanes a Madrid".