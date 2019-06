Cuántas veces habremos oído la frase “Cualquier tiempo pasado fue mejor” en boca de nuestros padres, abuelos o incluso entre la generación nacida a finales de los ochenta, a la que pertenezco. Si nos paramos a pensarlo, estamos de acuerdo que hoy en día vivimos mejor que hace dos o tres décadas, pero no negarás que, si pudieras rescatar algo del pasado para trasladarlo al presente, una de ellas sería la programación televisiva en los meses de verano.

Si estás entre los treinta y los cuarenta, será muy familiar para ti levantarte a media mañana y acompañar el tazón de cereales o la tostada de mantequilla con la dosis diaria de ‘Oliver y Benji’, ‘Dragon Ball’ o las aventuras de ‘Punky Brewster’, que nos transportaban a un mundo donde todo era posible. Pasaba un verano, y otro, te plantabas en la adolescencia… y la oferta era prácticamente idéntica, pero no tenías la sensación de hartazgo que te puede llegar a producir ciertos programas de la actualidad con tan solo haberlo visualizado un par de veces. Prefiero no hacer sangre sobre la oferta de la parrilla actual. Mejor evitar herir sensibilidades e introducirme en el túnel del tiempo y recordar aquellos maravillosos veranos televisivos.

Punky Brewster

Las historias de la pequeña Punky y su fiel perro Brandon encandilaron a los niños de la década de los ochenta y de los noventa. Tanto es así que la productora de la serie americana ha anunciado que reproducirán una secuela con su protagonista principal, Soleil Moon Frye.

La serie narraba la vida de una chica de unos ocho años con coletas, pecas y calcetines de diferentes colores, y que tras ser abandonada por sus progenitores, acabó siendo adoptada por Henry, un gruñón de avanzada edad, pero que se amaban mutuamente.

El amor que se procesaban fue más allá de las pantallas. Prueba de ello es el mensaje que le dedicó la actriz al actor que encarnaba su personaje, George Gaynes, tras su fallecimiento hace tres años: "El universo acaba de ganarse una estrella gigante. Estarás en mi corazón y en mi alma por siempre jamás. Tu pequeña Punky. Descanse en paz, George Gaynes".

The universe just gained a gigantic star. You will be in my heart and soul always & forever.

Your little Punky

RIP George Gaynes