La arriesgada apuesta de Telecinco para desbancar este verano a Antena 3: nuevo programa

La lucha por las audiencias sigue siendo una de las principales cuestiones que marcan muchos estrenos en la parrilla de televisión. Despertar el interés del televidente y lograr mantenerlo durante la época veraniega es más difícil, si cabe, que en otras épocas del año.

Las vacaciones estivales, la multitud de posibilidades de actividades culturales y turísticas, y la diversa oferta gastronómica suele sacarnos de casa con una mayor rigurosidad aun en tiempos de pandemia.

Este sigue siendo una de las cadenas de televisión preferidas por los telespectadores cuando se trata de consumir entretenimiento. Telecinco se encuentra en estos momentos perfilando sus apuestas de emisión veraniegas con las que pretende hacer frente a su principal rival, Antena 3.

Por ello, durante las últimas semanas, la cadena de Mediaset ha rematado algunos de sus estrenos para esta época del año con el regreso a la parrilla de nuevos programas de 'Alta Tensión' y de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, en cuya última edición consiguió triunfar Ana María Aldón, diseñadora y esposa del diestro José Ortega Cano.

Ahora, después de más de un año de ser grabadas, Telecinco ha planteado definitivamente recuperar la última edición de este popular programa culinario que nunca llegó a ver la luz y del que se llegaron a conocer algunos detalles gracias a la difusión de algunas imágenes. Una edición que promete generar un gran revuelo e interés debido a la aparición de grandes ídolos de masas para el público de Mediaset como son Sofía Suescun y Gianmarco Onestini, que compartirán mesa y mantel con otros comensales de altura como Terelu Campos y Yurena.





Todos tendrán que abrir la puerta de sus casas para recibir a los comensales y ofrecerles el mejor menú posible para ganar el premio del formato. El primer anfitrión será el italiano.

La cadena principal de Mediaset, estrenará esta nueva edición del programa el próximo miércoles 4 de agosto en pleno prime time. El espacio culinario producido por Warner Bross estrenará de este modo su decimoquinta edición después de la versión de access del concurso ‘Alta Tensión’.

El reto de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

La emisión de esta nueva temporada del programa supone un auténtico voto de confianza de Mediaset al espacio, que no parece terminar de calar entre la audiencia. Aunque ya estuviese grabada esta nueva entrega y el coste de producción no haya supuesto un gran agujero en las cuentas de la cadena, el espacio no consiguió destacar durante sus últimas entregas. De hecho, los estrenos de la competencia le arrebataron el liderazgo a la última edición que cosechó un pobre 9,2% de share con 1.079.000 espectadores.