Ana María Aldón saca a la luz la verdadera relación que mantiene con la familia de Ortega Cano

Ana María Aldón ha querido recordar en 'Viva la Vida' que la relación con sus cuñados no es precisamente buena. La mujer de Ortega Cano ha indicado este domingo que, sin embargo, no tiene ningún problema con ellos pero sí ha reconocido que no tiene relación alguna con la hermana del diestro. "Cuando yo salí de 'Supervivientes' ella no me llamó y hasta el día de hoy. A mí nadie me ha llamado para lo bueno ni tampoco para tecirme que tengan un problema conmigo o les haya molestado algo".

La colaboradora del programa de Telecinco también ha dejado muy claro que lo que pase fuera de su casa le da exactamente igual. Unos términos que dejan entrever la mañana relación que tiene pese a mantener un discurso bastante neutro. Además, y según José Antonio Avilés, otra hermana de Ortega Cano habría tratado de calmar los ánimos aunque no habría tenido mucho éxito.









Hace casi una década que Ana María Aldón saltó a la primera línea mediática por su relación con el torero y también ha aprovechado su intervención para contar lo difícil que le resultó encajar que todo el mundo hablase de ella en la pequeña pantalla. De hecho, cuando trascendió a los medios que iba a ser madre con Ortega Cano, llevó muy mal las críticas. "No hay sentimientos, no hay humanidad. Me veía con miedo. Eso me lo hizo pasar muy mal. Y yo no hablaba ni decía nada. Tenía que haber sido un período muy bonito, pero pasaron muchas cosas", contaba Aldón visiblemente emocionada en 'Viva la Vida'.

Así destapó Ana María Aldón los mensajes que recibía Gloria Camila, hija de Ortega Cano









Hace un mes, Ana María Aldón leyó en directo en el programa de Telecinco, 'Viva la Vida', algunos de los mensajes de odio que recibía la joven, especialmente hablando de sus orígenes colombianos y atacando muy duramente a su familia.

"Inmigrante de m****a. Ojalá te mueras pronto. Un cáncer para ti y otro para tu sobrina, menos mal que el karma es sabio y te ha dado un padre asesino y un hermano yonki", leía Ana María Aldón en directo.

Las caras de los colaboradores del programa se han enmudecido de inmediato. Ha sido la presentadora del espacio, Emma García, quien ha querido opinar sobre ese mensaje: "Esto no se puede permitir, hay que denunciar siempre". La presentadora incidía en que este tipo de palabras eran inadmisibles y Aldón indicó que Gloria Camila había denunciado ante la Policía estos mensajes que recibía a través de redes sociales.