El apodo con el que Celia Villalobos se refiere a Santiago Abascal: "Me cae tan mal"

Este lunes, 'El Hormiguero' ha comenzado la semana con una invitada tan especial como polémica. Además de por protagonizar llamativos momentos en 'MasterChef Celebrity', Celia Villalobos ha asistido al plató del espacio de Antena 3 para hablar de su nuevo libro, 'Política apasionada'.

A lo largo de las páginas, tal y como ha explicado, habla abiertamente de su larga trayectoria profesional como diputada del PP, ministra de Sanidad y alcaldesa de Málaga. De la misma manera a la que nos tiene acostumbrados en las entrevistas, su libro también está lleno de anécdotas, criticas y reproches a algunos políticos, tanto de sus ex compañeros como de los líderes de la actualidad.

Asimismo, la ex ministra ha sido muy clara a la hora de hablar de la política actual: "Le tengo un enorme respeto a la democracia, creo profundamente en el sistema, pero la política de ahora es líquida, no le veo sentido de Estado y por eso me fui". Además, reveló que no se arrepiente de haberse decantado en su día por Soraya Sáenz de Santamaría: "Me gustaba más Soraya para ese momento y creo que el momento de Pablo todavía no ha llegado".

Tras analizar el Partido Popular, Villalobos ha arremetido contra los políticos de ahora. "¿Qué opinas de Pedro Sánchez o tampoco es santo de tu devoción?", se ha interesado Pablo Motos. "Forma parte de lo que te he dicho antes: Pablo, Pedro, Pablito Iglesias, el de Vox, que siempre lo llamo Alborán y no se llama Alborán. Es que como me cae tan mal", le ha respondido, entre carcajadas, al reconocer que no quiere ni acordarse del nombre de Abascal.

"Le diría es que se moderara un poquito"

A pesar de hablar del trabajo de todos los políticos actuales, no se ha pronunciado sobre el líder de Vox hasta el final del programa. Después de afirmar en repetidas ocasiones lo "mal" que le cae, durante 'Celia y los siete', juego en el que debía elegir con que político preferiría para vivir cada situación, Villalobos no asignó ninguna a Abascal.

"Abascal se ha quedado sin nada", recordó Motos para intentar sonsacarle información. "Es que no me gusta. Yo a este señor lo único que le diría es que se moderara un poquito, que se relajara, disfrutara de la vida", concluyó la invitada sin querer mojarse mucho más.