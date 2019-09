La aparición de una antigua concursante de 'Masterchef' provoca las lágrimas de Ana Milán y Elena Furiase

La irrupción de Paula Prendes, como invitada, ha sido por todo lo alto. Y es que ha sacado la artillería pesada contra los concursantes tras una de las pruebas. "Tengo que decir que he encontrado problemas dentro del equipo con una persona que estaba a la contra todo el rato. Esa persona es Ana Milán", ha explicado Prendes, que ha llegado a la nueva edición del 'reality show' como invitada.

"Yo no lo considero un problema sino criterios muy distintos y, efectivamente, los tenemos", ha espetado la concursante de la cuarta edición de 'Masterchef celebrity'. "Parte de una buena capitanía tiene que ver con escuchar y yo no me he sentido escuchada en ningún momento. Yo proponía y ante el 'no' yo me he envainado lo que me ha mandado mi capitana", ha sentenciado la actriz de 'Velvet'.

"Me siento triste y atacada"

Prendes no se ha cortado y ha contraatacado con dureza: "Mi personalidad igual no es la personalidad líder pero una persona como tú puede boicotear a una persona como yo". Milán ha sido mucho más sutil: "Las perdices tenían que salir y si todos nos hubiésemos puesto a pelarlas se hubieran podido marcar y guisar las dos ollas a la vez". La excolaboradora de 'Zapeando', ha aclarado que lo ha hecho lo mejor que podía y el exjugador de básquet, José Miguel Antúnez, ha apoyado su teoría.

La cómica Yolanda Ramos se ha puesto del lado de la actriz de 'Camera café': "Yo creía que era al revés, que la capitana nos tenía que ayudar a nosotros, no nosotros a la capitana. Yo no sabía que tenía que pelar el pájaro y ser amable".

Las lágrimas han comenzado a deslizarse por el rostro de Elena Furiase: "A Ana la veo una mujer muy fuerte que sé que lo ha hecho todo por su equipo. La veo derrotada un poco y como la conozco he empatizado". Entonces Milán también se ha emocionado y se ha unido al llanto de Furiase: "Me siento triste, a la vez me siento atacada".