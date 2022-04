Antonio Resines confiesa qué le pasó con Almeida cuando estaba ingresado por covid: "No lo sabe el alcalde"

El pasado 23 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. El actor estuvo ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales. Asimismo, ellos fueron los encargados de tranquilizar a los seguidores del actor y compartir cómo se encuentra.

Tras varias semanas de reposo desde que salió del hospital, el actor ha vuelto a recorrer los medios de comunicación para comentar cómo se encuentra y promocionar su último proyecto, 'Sentimos las molestias'.

El primer espacio que visitó fue 'El Hormiguero', donde confesó que tiene una "atrofia del 80%" y tuvo que depender con andador, pero asegura que "se recuperará", aunque será un proceso "lento y complicado". No obstante, con la ayuda de la rehabilitación, ya solo necesita el apoyo de una muleta. Así se mostró durante su entrevista en 'La Resistencia', donde, además de hablar de su nueva serie, habló de su experiencia en la UCI y de cómo había pasado la enfermedad.









"No es casualidad que pase esto"

Respecto a esto, reconoció que tuvo muchas alucinaciones y sueños como consecuencia de las medicinas. "Yo no me enteré que estuve en coma. Entré en diciembre y salí en enero del año siguiente. Un mes y tres días", comenzaba contando Resines a David Broncano. "Según vas estando mejor o peor, el mundo en el que estás es mejor o peor", apuntaba, dejando claro que sus alucinaciones eran más o menos terroríficas según se encontraba él. "¿Cuando estabas peor de salud las historias eran más dramáticas?", preguntaba el presentador, lo que el actor corroboraba.

"Eran horrorosas. Solían ser guerras, tiros... Me secuestraban y me ponían un chip", reconocía el intérprete. "Yo estaba en un sitio que era muy parecido al que estaba ingresado. Una especie de UCI y hubo un momento determinado en el que unos tíos me dijeron que, no os voy a contar quienes son porque son gente conocida, tenía que conseguir dinero para que no me matasen", comenzaba recordando Resines.

"Entonces, yo tenía que conseguir ese dinero y tuve resultados malos. Yo acababa enterrado en la Puerta de Alcalá varias veces. Hacía contactos que fallaban, que no eran buenos. Me pedían 120.000 millones de euros porque era gente con muchos gastos y se me ocurrió poner en la lista al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, me pegaron un tiro por vacilar", revelaba entre risas.

"No es casualidad que pase esto. Yo negociaba con el alcalde, con Almeida, para que me prestase 12.000 euros todos lo meses y me decía que lo estaba estudiando. Lo curioso es que, dos meses después, me llama, y esto no lo sabe el alcalde, para que de el pregón. Sin saber que yo había soñado con él. Aquí hay algo. A Almeida también le ponían un chip en la ficción", revelaba el actor.