Antonio Resines confiesa el mal momento que le hizo pasar Jesús Calleja: "Tuvieron que ir a sacarme"

El pasado 23 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. El actor estuvo ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales. Asimismo, ellos fueron los encargados de tranquilizar a los seguidores del actor y compartir cómo se encuentra.

Tras varias semanas de reposo desde que salió del hospital, el actor ha vuelto a recorrer los medios de comunicación para comentar cómo se encuentra y promocionar su último proyecto, 'Sentimos las molestias'.

El primer espacio que visitó fue 'El Hormiguero', donde confesó que tiene una "atrofia del 80%" y tuvo que depender con andador, pero asegura que "se recuperará", aunque será un proceso "lento y complicado". No obstante, con la ayuda de la rehabilitación, ya solo necesita el apoyo de una muleta. Así se mostró durante su entrevista en 'La Resistencia', donde, además de hablar de su nueva serie, habló de su experiencia como invitado de 'Planeta Calleja'.





"El caballo salió hacia una zona de zarzas"



"No sé montar a caballo y me montó Jesús Calleja en uno en Costa Rica. Un caballo pequeño para que me llegaran los pies al suelo. Parecía que era yo más grande que el caballo", comenzaba diciendo el actor. "Como yo no soy muy aficionado y sabía como funcionaba el caballo, pregunté cómo se montaba y me dijeron que le diera con los pies", declaraba Resines, dejando claro que nunca había montado a caballo.

"Le di y, entonces, el caballo salió hacia una zona de zarzas y yo no supe pararlo. Entonces, acabamos el caballo y yo en las zarzas. Entonces, tuvieron que ir a sacarnos varios", confesaba el entrevistando, dejando claro el complicado momento que pasó durante la grabación de 'Planeta Calleja'. "Me cagué en el padre de Calleja varias veces y en el del caballo", reconocía, señalando lo mal que lo pasó.

"El caballo era idiota y no sabía salir de las zarzas y más idiota fui yo por montarme en el caballo e ir al programa de Calleja", reconocía Resines. A raíz de esto, David Broncano le ofreció a Resines salir juntos a montar a caballo, dado que el presentador está aprendiendo a montar desde que Bertín Osborne le regaló una yegua durante la visita al programa de Movistar+.