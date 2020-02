Un colaborador de 'Sálvame' confirma que pudo superar un tumor gracias a la fe: "Tengo una fe en Dios total"

'Sálvame' ha conocido una de las revelaciones más serias de uno de sus colaboradores.

Todo comenzaba, como parece en estas últimas semanas en el programa de Jorge Javier Vázquez, con la polémica sobre la profesionalidad de Lydia Lozano, después de que está diese unas informaciones "falsas" sobre un posible acercamiento de Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores.

Uno de los más duros con Lydia era el periodista y paparazzi Antonio Montero, que para sorpresa de todos atacaba a Lozano de una manera que nadie esperaba. Para intentar entender los motivos que se encontraban detrás de estos ataques, 'Sálvame' llevó a Gustavo González para explicar que es lo que le estaba pasando Montero para llegar a esos comentarios.

"Creo que es un cúmulo de todo porque vive situaciones familiares y personales en las que no está cómodo y complicadas", afirmaba González sobre su compañero.

Antonio Montero revela su enfermedad en 'Sálvame'

La verdad sobre la salud de Antonio Montero

Tras las declaraciones de sus compañeros, Antonio Montero quiso desvelar todo él personalmente estaba viviendo a Jorge Javier Vázquez. En lo ecónomico, confesaba que había vivido un problema en el pasado pero que actualmente no son importantes. El paparazzi confirmaba que llegó a perder el 95% de sus ahorros líquidos: "Se lo di a una persona en la que confiaba, lo depositó en un sitio y lo perdió, hace tres años o así. Está parado, no hay mucho que hacer... ¿qué hago? pues trabajar".

A pesar de que el dinero no le supone ningún problema. Montero ha revelado el verdadero motivo que lo ha tenido distraído y que, entre otras cosas, le ha impedido participar en la reciente edición de supervivientes. Antonio se notaba un bulto en el muslo en verano, y en septiembre, tras algunas pruebas, el médico le recomendó hacer una biopsia para valorar si extirparlo o no, pero él le pidió que se lo quitara directamente: "Era como una pelota de tenis, estaba metido dentro del muslo y como estaba profundo yo solo notaba levemente".

Tras dos operaciones, y tras confirmar que el bulto se trataba de un tumor que se da en pocas ocasiones, Antonio declaró estar totalmente recuperado: “No tuve miedo de nada, a los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo. No pasa nada. El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente. Ahora he podido ver los resultados de las últimas pruebas y por lo que entiendo están bien las cosas".

Su gran apoyo, su fe en Dios

Antonio Montero también confensaba ante Jorge Javier y sus compañeros de 'Sálvame', que en esos momentos tan complicados, se había apoyado en su fe religiosa: “La fe es lo que me ayuda en todo. Tengo una fe en Dios total".

Montero, aseguraba que a pesar de su enfermedad, no había aumentado su tiempo de oración, ya que rezaba lo mismo de siempre, y sobre todo, por los demás y por las personas que fallecen. Esta situación de enfermedad, también le han provocado tener una crisis existencialista con la que todavía sigue combatiendo: "Me produce más inquietud la crisis de fe que mi muerte porque sé que Dios me va a perdonar".

A pesar de las dudas con las que ha vivido esta enfermedad, Montero ha asegurado que no entiende algunos ataques a la Iglesia: "Deberían conocer las cosas que hace Cáritas, si lo conocieran... Creo que hay gente buenísima