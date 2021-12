Antonio David sorprende al señalar cómo afectará a Sonsoles Ónega y a 'Sálvame' la docuserie de Rocío Carrasco

Hace unas semanas, 'Sálvame' revolucionó la televisión al emitir 'El último viaje de Rocío', el homenaje que Rocío Carrasco ha estado preparando para su madre, Rocío Jurado. Como consecuencia, el espacio de Telecinco terminó marcando unos de los mejores datos de audiencia de la temporada, lo que también significó la mejora de datos de 'Ya son las ocho', espacio presentado por Sonsoles Ónega que se vio impulsado por los buenos resultados de sus compañeros.

En este especial, Rocío Carrasco se convirtió en la protagonista al hablar de su madre y mostrar a los espectadores los recuerdos que heredó de ella. Asimismo, el plató contó con el paso de reconocidos artistas, quienes quisieron homenajear a la cantante en el plató de Telecinco. Entre ellos, destacó la actuación de Marta Sánchez o Anabel Dueñas. Además, la hija de Jurado, llevó 18 contenedores con trajes y recuerdos personales de su madre para mostrarlo en el mismo espacio en el que se grabará ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Este especial fue muy seguido, pero también muy criticado. Muchos acusaron a Carrasco de aprovecharse de su madre para volver a tener protagonismo en Telecinco, mientras que otros consideraron que había sido un homenaje muy emotivo. Esta vez, ha sido Antonio David Flores quien se ha pronunciado sobre la nueva producción de La Fábrica de la Tele. A través de su canal de YouTube, el ex colaborador de 'Sálvame' se ha mostrado muy crítico con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

"Imaginaos lo que me ha parecido. Quiero dejar claro que mi opinión no va a ser como exmiembro de la familia, sino como espectador que estuvo viendo el programa porque tenía que verlo. La pregunta sería si me gustó y la respuesta es que no, nada. Me pareció bastante cutre", comenzaba diciendo el conductor del espacio, muy claro.









"Me pareció lamentable"



Entre tanto, Antonio David también se mostró muy crítico con el hecho de que Anabel Dueñas fuera la elegida para cantar en el programa junto a Rocío Jurado, a través de una simulación, dado que es la protagonista del musical de la cantante que produce la propia Carrasco. "Voy a decir en primer lugar lo que me gustó. La actuación de artistas de primera talla cantando temas de Rocío Jurado… Marta Sánchez, India Martínez, Lorena Gómez. A ellos los avala una trayectoria profesional de muchos años, pero hubo una voz discordante", comenzaba diciendo.

"En mi opinión como espectador Anabel Dueñas, no se puede tener más valor que hacer un dueto con Rocío Jurado cantando como cantas. Hazte un tema solita, pero no te puedes permitir ese lujo y más cantando de esa manera", agregaba, mostrándose muy crítico con Dueñas. No obstante, esto no fue una sorpresa, dado que la cantante es amiga íntima de su ex mujer.

Asimismo, Antonio David no dudó a la hora de arremeter contra el formato y acusarles de hacer "un espectáculo" con el único objetivo de recuperar datos de audiencia a costa del recuerdo de Rocío Jurado: "Lo único que puedo decir es que me pareció lamentable. Que tuvierais ahí a dos personas como colaboradores y que no fueseis capaz de darles el protagonismo que esas dos personas merecían. Hilario ha compartido su vida desde el inicio de Rocío Jurado, tiene para contar anécdotas y hacer 20 programas de homenaje. Vuestra intención no era hacer un homenaje, sino show televisivo. Vuestro homenaje era un negocio. Carlos Zapata igual…".









"Le van a cambiar de nombre a 'Ya son las siete'"



"Todo lo demás fue humo, qué pena que hicierais esto con la artista más importante que ha dado España… Un desfile de camiones 50 kilómetros, un despliegue de la leche, helicópteros, drones, pantallas de reporteros en directo… Pensaba que iba a pasar algo, no hubo nada. Bueno sí, humo. Utilizaron el nombre de Rocío Jurado para blanquear una imagen que tenéis bastante dañada desde hace meses", agregaba el ex-guardia civil.

"Vosotros mismos no creíais en el proyecto, de ahí que lo pusierais a las 4 de la tarde. Si hubierais creído en él y hubierais apostado por un homenaje de verdad lo habríais hecho en un prime time. Pero lo vuestro era salvar la audiencia de la tarde sin llamarlo ‘Sálvame'", opinaba Antonio David, señalando que todo había sido una estrategia televisiva.

"Vuestro objetivo era subir la audiencia de ‘Sálvame’. Un 17,9% y una vez más ‘Pasapalabra’ os barrió de calle. Y pensabais que ibais a reventar la audiencia y os habéis dado cuenta de que el público os ha dado la espalda porque el público ya no os ve. El público prefiere ver ‘Ya son las ocho’ con un 15% después del dineral que os habéis gastado con helicópteros, drones…", apuntaba.

"Os coge ‘Ya son las ocho’ batiendo récord porque la gente quería saber la opinión de Gloria Camila y de Rosa Benito. ‘Ya son las ocho’ que en breve le van a cambiar de nombre a ‘Ya son las siete’ porque os van a quitar una hora, sino al tiempo", soltaba entonces el ex colaboradora de Telecinco, haciendo referencia a que Sonsoles Ónega acabaría ocupando parte de la franja horaria de 'Sálvame' como consecuencia de su bajada de audiencia.