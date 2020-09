Antena 3 vuelve a retrasar la grabacion de 'Tu cara me suena' a noviembre

Tras el parón que sufrió la televisión como consecuencia del Estado de Alarma, muchos son los formatos que todavía están en produccion, ya que multitud de ellos se encuentran rodando nuevas entregas. No obstante, 'Tu cara me suena'aún no ha retomado sus grabaciones.

El concurso de Antena 3 tuvo que detener su octava edición debido a la pandemia por coronavirus y, por el momento, no han vuelto a grabar más galas. En un principio, la idea de la cadena era retomar el talent show en el mes de octubre, pero, según ha adelantado Ecoteuve, Manel Fuentes volverá a presentar el programa la primera semana de noviembre.

Cabe recordar que la gala 12 pudo grabarse antes de paralizarse el formato, por lo que quedarían cuatro galas para conocer al ganador de esta última edición. Como consecuencia, se prevé que el espacio regrese a la parrilla de Antena 3 a finales de año. La idea de la productora es grabar dos entregas más y lanzarlas junto a la semifinal y la final, que se emitirán en directo.

Actualmente, Jorge González se encuentra en primera posicion con 220 puntos, seguido de Nerea con 202 puntos. Asimismo, los Gemeliers ocupan el tercer puesto con 193 puntos y Cristina Ramos el cuarto con 189 puntos.

Por otro lado, según explicó Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, el pasado mes de mayo, el motivo por el cual han aplazado las grabaciones de 'Tu cara me suena' es porque "consideran esencial que haya público, o al menos una cantidad medianamente aceptable". "Estamos viendo cómo evoluciona la situación, cómo se van sucediendo las fases, y en base a eso lo retomaremos para grabar la fase final", concluyó Ferreiro.