Antena 3 ficha a Anne Igartiburu: los planes que tiene la cadena para la mítica presentadora de ‘Corazón’

Antena 3 ha anunciado este miércoles las principales novedades de la temporada en entretenimiento, en la que seguirán destacando algunos de sus programas más reconocibles, como 'La Voz', 'Tu cara me suena', ' Mask Singer ': adivina quién canta' o 'El Desafío', y estrenará próximamente nuevos espacios como 'Joaquín, el novato', presentado por el popular jugador del Betis, o la adaptación de los formatos internaciones de 'The Wheel' y 'The 1% Club'.

En el marco del FesTVal de Vitoria, la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, ha destacado la satisfacción de la cadena "con los grandes resultados de audiencia" que han logrado en el último año. "Antena 3 se ha consolidado como la televisión más vista de España", ha recordado la directiva, señalado que parte "fundamental de ese liderazgo" se debe a los programas de entretenimiento que emiten. "Llegamos al nuevo curso con muchas novedades, con nuestros programas estrella y con un gran catálogo de propuestas para divertir a los espectadores, manteniendo las señas de identidad que han convertido al entretenimiento de Antena 3 en el más visto de la televisión: un entretenimiento de calidad, variado y para todos los públicos", ha defendido Ferreiro.

Anne Igartiburu llega a 'Tu cara me suena'

Entre las novedades, Antena 3 ha anunciado a los dos primeros participantes de la nueva edición de 'Tu cara me suena': Anne Igartiburu y Josie. Ferreiro también ha adelantado algunos de los invitados que pasarán por otro de sus nuevos programas, 'Joaquín, el novato': Dabiz Muñoz, Pedro Duque, Pablo Motos, Mercedes Milá, Rosario Flores o Los Morancos , entre otros, charlarán con el futbolista Joaquín Sánchez, según ha informado la cadena en un comunicado.

Otra de las novedades anunciadas ha sido que Atresmedia ya trabaja en la adaptación del exitoso formato internacional 'The Wheel'. Este programa ya se ha emitido en multitud de países y enfrenta a varios concursantes que luchan por ser los primeros en despejar una ruleta de siete categorías que gira con ellos encima. Además, Antena 3 ha presentado también el regreso de 'Atrapa un millón' con una serie de especiales y la adaptación del formato británico 'The 1% Club'.

En este contexto, 'La Voz' arrancará muy pronto en Antena 3 con una nueva edición que contará con Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López como coaches. También llegará en próximos meses 'La Voz Kids', con Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián Yatra como jurados de la cuarta edición. Ambos formatos estarán presentados por Eva González.

Por otra parte, 'Mask Singer: adivina quién canta', que conduce Arturo Valls, regresará próximamente a Antena 3 con una tercera edición en la que Mónica Naranjo, Ana Obregón, Javier Calvo y Javier Ambrossi serán los investigadores que deberán adivinar quién se esconde detrás de la máscara. El canal de Atresmedia también confirmó una nueva edición de 'El Desafío', con Roberto Leal como presentador. Asimismo, continuará la apuesta de Atresmedia por el entrenimiento diario con los concursos ' Pasapalabra ', ya consagrado como el programa más visto de la televisión, 'La ruleta de la suerte', '¡Boom!, 'El Hormiguero 3.0' o 'Cocina abierta con Karlos Arguiñano'.