Antonio Orozco presume de paternidad y deshace en elogios hacía la madre de su hija

MADRID, 7 (CHANCE)

Antonio Orozco atraviesa una de las etapas más bonitas de su vida. Hace tan solo unos meses conocíamos la noticia de que, a sus 49 años, el cantante volvía a ser padre de nuevo. Esta vez ha sido una niña, Antonella, la cual ya tiene seis meses y disfruta junto a su hermano Jan, con el que se lleva nada más y nada menos que quince años de edad.

Orozco no quiso perderse el pasado lunes la famosa noche de 'Únicxs', una experiencia musical organizada por Cadena Dial al que no faltaron los mejores artistas de nuestro país, como Edurne, Merche, Ana Guerra o Beret.

Respecto a la música, el cantautor nos ha desvelado que está comenzando a trabajar junto a Sebastián Yatra en su próximo proyecto musical 'Sin fronteras', y que no será hasta el año que viene cuando la gira comience: "Todavía estamos con los títulos, es algo que nos está dando algo de color".

Por otra parte, el cantante ha querido destacar el gran trabajo que ha hecho Rafa Nadal tras ganar su 14ª Roland Garros, asegurando que si tuviera que componer un disco al deportista, este se titularía 'La inspiración': "Creo que es absolutamente inalcanzable lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, porque no ha terminado. Es inspiración pura, absoluta".

Dejando a un lado la música y el deporte, el artista destaca su faceta de padre y reconoce que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya que asegura que cuando "nace un bebé en la familia, viene con un pan debajo del brazo". Y es que Antonio no podría estar más feliz con su reciente paternidad: "Muy orgulloso de todo lo que estoy viviendo, orgulloso de mi familia, de cómo está transcurriendo todo y disfrutando lo que puedo".

A pesar de que no suele hablar mucho de sus relaciones sentimentales, el cantante ha aprovechado el momento para asegurar que la madre de su hija Antonella es increíble, razón por la cual la niña se porta genial: "Es buena nena. Tengo que decir que tiene la mejor madre que se podría tener".

"Me quito el sombrero delante de todas las mamás del mundo por su energía, por su fuerza, por la capacidad que tienen. No sé de dónde saca fuerza una madre para hacer tantas cosas con un bebé que exige tanto", con estas palabras el cantante ha querido reconocer el valor y el esfuerzo que hacen todas las madres en el día a día. ¡Dale al play para no perderte sus declaraciones!