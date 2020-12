Anne Igartiburu: su sueldo en las Campanadas de TVE y la operación que le dejó secuelas en su físico

Anne Igartiburu es una periodista a la que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Acumula 27 años de carrera profesional, por lo que se ha convertido en uno de los rostros más populares y queridos de la televisión, concretamente de TVE.

A pesar de que sus primeras apariciones en la pequeña pantalla fueron en cadenas locales como Arrasate Telebista y Euskal Telebista, en 1994 dio el salto a la televisión nacional. Comenzando por Telecinco, se puso al frente de 'Una pareja feliz' junto a Antonio Hidalgo hasta que fue fichada por la cadena que le cambiaría la vida.

Desde el año 1997 pasó a formar parte del equipo de Televisión Española y se puso al frente de 'Corazón', donde continúa presentando actualmente. No obstante, estos veinte años conduciendo el mismo programa, fueron interrumpidos en 2006 cuando pasó a trabajar para el magazín vespertino +Gente.

Sin embargo, tras un breve parón, la presentadora recuperó su programa, el que compaginaba con otros formatos de TVE como '¡Mira quién baila!' y diferentes galas: 'Festival de Eurovisión', 'Gala Inocente, Inocente', gala de año nuevo y las 'Campanadas'. Es por esto por lo que Igartiburu se ha convertido en la cara de las Campanadas de La 1, las que lleva presentando desde 2005.

A pesar de llevar más de 20 años en la televisión, la presentadora siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Anne Igartiburu (RTVE)

Su formación

La joven Anne era muy deportista, por lo que siempre quiso prepararse para ser atleta profesional. Sin embargo, tras el fallecimiento de su madre, la comunicadora abandonó su sueño para centrarse en sus estudios universitarios y en cuidar a su familia porque "faltaba la jefa" , lo que se tomó muy en serio.

Con tan solo 16 años se fue a Estados Unidos a estudiar Gestión Empresarial y, tiempo después, se trasladó a Francia y Luxemburgo para seguir estudiando. Gracias a esto, ha conseguido hablar cinco idiomas.

Tras formarse en el extranjero decidió volver a casa y regresó a País Vasco. Consiguió su primer trabajo en una empresa de ingeniería en Mondragón, pero con los años se dio cuenta de que lo que de verdad le gustaba era la comunicación, por lo que decidió meterse en el mundillo.

"Yo estaba en una empresa, donde ayudaba con Producción, y de ahí pasé a ETB. Grababa entrevistas y presentaba. Una cinta de las que grabé llegó a Telecinco, les gusté y comencé en la cadena en el 93", explicó en una entrevista.

Anne Igartiburu

Su complicada vida familiar

Igartiburu nació en Elorrio, Vizcaya, el 18 de febrero de 1969, donde creció junto a su hermano, su padre y su madre. El padre de la comunicadora era constructor y la madre era maestra, aunque no solo se dedicaba a ello.

La madre de la presentadora formaba parte del Salvamento de la Ertzaina como guía canina, trabajo por el que perdió la vida al sufrir un accidente aéreo en 1987 cerca del lago Enol, durante la búsqueda de un niño desaparecido: "Mi madre, que también era voluntaria de Protección Civil, perdió la vida en un accidente de helicóptero durante un rescate en Picos de Europa. Su pérdida fue dura, porque me quedé sin referencias maternas muy joven", confesó a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

"Te queda la satisfacción de saber que estaba haciendo algo importante para los demás, pero costó levantar cabeza..." agregó. "Falta la madre y se resquebraja el eje de cualquier familia y cada uno sale como puede adelante. De mi padre tengo recuerdos de profunda soledad porque eran compañeros y yo, entre comillas, tuve que ocupar el puesto de mi madre", contó.

Por este motivo, vivió una adolescencia complicada, ya que, al perder a su madre con 17 años "tuvo que llevar la casa adelante con un padre deshecho que se quedaba sin su compañera y un hermano más pequeño". "Recuerdo estar haciendo la lista de bodas y poner solo el nombre de mi padre. La echas de menos cuando tienes un bebé, cuando aceptas un puesto de trabajo, cuando no sabes si has elegido a la pareja adecuada...", aseguró.

Anne Igartiburu, su madre y su hermano (RTVE)

Vida sentimental

Uno de sus romances más mediáticos fue el de Álvaro Fuster, empresario e íntimo amigo del Rey Felipe VI, con quien estuvo en 2007. Aunque no fue una relación demasiado larga, fue muy intensa a ojos de los espectadores. Sin embargo, terminaron rompiendo, según algunos medios, por la diferencia de clases.

Otro de sus amores más sonados fue el de Fran Rivera, debido a que fueron pillados por un paparazzi. Estas fotografías provocaron que Rivera pusiera una demanda, ya que algunos medios afirmaban que su encuentro se había producido días antes de su boda con Eugenia Martínez de Irujo. De manera más fugaz, pasaron por su vida el torero Israel Lacho y el tenista Feliciano López.

De entre sus conquistas, solo dos hombres han conseguido llevar a la presentadora al altar. En 2004, tras tres años de relación, Igartiburu se casó con el bailarín Igor Yebra y adoptaron a una niña. A pesar de que su relación parecía un cuento de hadas, dos años después de darse el 'sí quiero', decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Aunque no fue una decisión fácil, esto le permitió a la comunicadora encontrar a quien considera su verdadero amor. Igartiburu volvió a casarse en 2015 con su actual pareja, Pablo Heras-Casado, director de orquesta, con quien tuvo su primer hijo biológico. Ella siempre se ha mostrado muy enamorada, por lo que no dudó en contar cómo se conocieron: "Yo estaba haciendo un programa de tarde y llegó la convocatoria para entrevistar a Pablo. Era en día festivo y yo no quería ir. Al final fui y, bueno, lo preparamos. Casualmente, dirigía un concierto para chelo de Haydn, que fue el primer disco que me regalaron mis padres con un año. Y entre Haydn, la música clásica, el auditorio… pum… caímos rendidos… más o menos…".

Aunque ninguno de estos ha sido su romance más polémico. El pasado 4 de julio de 2020, 'Viva la vida' declaró que la presentadora de La 1 podría haber sido una de las amigas íntimas del Rey emérito, Juan Carlos I. Fue la periodista Pilar Eyre quien hizo pública esta supuesta relación.

Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado (Instagram)

Madre de familia

Feliz con su actual matrimonio, la presentadora forma parte de una familia en la que es madre de tres hijos: Noa, nacida en 2001 y adoptada en la India por ella e Igor Yebra, Carmen, nacida en 2011 y adoptada en 2013 en Vietnam, y Nicolás, nacido en 2016 y único hijo biológico de ella y su actual marido.

"Me dan la vida. Ellas son mi guía, mis maestras. Una es india y otra vietnamita. Aunque vinieron pequeñas, cada una tiene un carácter diferente que refleja sus genes", contó Igartiburu en el espacio de Osborne. Asimismo, confesó que, actualmente, vive con ellos una niña de acogida que "ayuda en casa y estudia en la universidad".

"Hablamos en inglés, euskera, castellano, hindi... Las cosas cariñosas las decimos en euskera, las de órdenes en castellano y las académicas en inglés", le explicó al presentador tras contarle cómo es su rutina diaria: "Llevo a las niñas al cole, recojo la casa, voy a la tele, escribo el guion, hago el directo, recojo a las niñas, voy a la formación de máster…".

Anne Igartiburu y sus hijas (Instagram)

Operación que le dejó secuelas

En 2019, la presentadora comenzó la temporada televisiva con un cambio en su rostro, de lo que se dieron cuenta los espectadores. Lo que llamó la atención fue la forma de su ojo izquierda. En un principio, las teorías giraban en torno a un orzuelo o una extensión de pestañas mal colocada.

Sin embargo, según aseguró 'El Español', Bárbara Martínez, doctora especializada en Medicina Estética, explicó que su gesto es consecuencia de una inyección de bótox: "A Anne la suele ocurrir eso muy a menudo cuando se somete a un tratamiento con bótox para las patas de gallo y subir la cola de la ceja, siempre su ojo izquierdo se ve afectado por un efecto secundario en que se le cae ligeramente el párpado, cosa que no le pasa en el derecho".

Tal y como explicó la profesional, esta reacción podría darse por “un defecto de la técnica o una variación anatómica que el médico de Anne no tiene en cuenta y le ocasiona este efecto secundario tan antiestético y asimétrico, que se va solucionando según va menguando el efecto del bótox", afirmó, dejando claro que no se trataba de nada grave.

Anne Igartiburu

Faceta como actriz

Como consecuencia de su presencia en la pequeña pantalla, Igartiburu también cuenta con una faceta como actriz, tanto en series como en películas. En la gran pantalla se pudo ver a una joven Anne en largometrajes como 'Adiós, tiburón' (1996), 'Menos que cero' (1996), 'Suerte' (1997) , 'El lápiz del carpintero' (2003), 'La felicidad perfecta' (2009) o 'Zigortzaileak'​ (2011).

Por otro lado, también ha formado parte de la pequeña pantalla al formar parte del elenco de ficciones como '¡Ala... Dina!' (2002), 'Paraíso' (2003), 'El retorno de Omaíta' (2003), '7 vidas' (2003), 'Martín' (2003), 'Luna negra' (2004), '¿Se puede?' (2004) o '¡Qué más quisiera yo!' (2009).

Sin embargo, el papel que más recuerda es el que desempeñó en 'Star Trek IX: insurrección' (1998). A pesar de ser un breve cameo, la presentadora nunca olvidará como la eligieron para aparecer el la popular saga. Como periodista, fue invitada para entrevistar a los actores de la ficción y, de paso, fue seleccionada para participar, aunque "casi no se la ve".

Premios

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la pequeña pantalla, Anne Igartiburu ha sido galardonada en varias ocasiones. En 2002 recibió el Premio a la mujer mejor calzada de España, concedido por el Museo del Calzado; en 2003 fue premiada con el Micrófono de Oro; en 2005 se hizo con su primera Antena de Oro, la que volvió a recibir en 2012 en la categoría de Premio a la trayectoria profesional y, ese mismo año, consiguió su primer Premio Ondas a 'Mejor Presentadora'.

Anne Igartiburu (Premios Ondas)

Ingresos

A pesar de no conocer las cifras exactas, dado que el Consejo de Transparencia dictaminó que Televisión Española debe ocultar cuanto cobran los presentadores de las Campanadas, se estimó que debe ganar por cada aparición en torno a 30.000 euros. Asimismo, según publicó 'La Razón', la presentadora cobra alrededor de 300.000 euros por temporada en 'Corazón'.

Por si fuera poco, el ser un reconocido personaje mediático, la actriz también ha participado en multitud de galas y de promociones o campañas publicitarias de marcas. Por todo lo sumado, el dicho medio calculó que la presentadora podría haber acumulado un activo de más de 5,4 millones de euros.

Anne Igartiburu (RTVE)

Su peor momento en televisión

Una larga trayectoria en televisión da para mucho, por lo que, a pesar de su éxito, la presentadora también ha pasado momentos muy difíciles en televisión. Tal y como confesó en 'Mi casa es la tuya', lo pasó muy mal cuando tuvo que informar de la muerte de Álvaro Bultó: "Mi primer impulso fue llamarle, me pasó lo mismo que con mi madre. No me lo podía creer".

Aunque se ha quedado más como una anécdota, también recuerda como un momento complicado el incidente que tuvo con John Cobra en la selección para ir al Festival de Eurovisión en 2010: "Yo no sabía qué hacer. Me salió como un espíritu maternal...".

John Cobra, rapero y ex presidiario, se presentó para representar a España en el festival, pero todo se torció después de su actuación. Tras cantar su tema, fue abucheado por el público, por lo que comenzó a insultar y dedicar a los eurofans gestos obscenos. Ante su reacción, la presentadora le intentó calmar acariciándole la cabeza y con un "cariño, tranquilo", pero no funcionó.

"Yo estaba ahí, aguantando... El chico se puso muy nervioso, también el público le estaba increpando, ya visteis lo que pasó, se puso muy mal. Yo ya no sabía qué hacer, si darle besos o acariciarlo para calmarlo", contó.

Mejores recuerdos en la pantalla

Asimismo, también tiene recuerdos muy buenos en la pequeña pantalla. Además de hablar de las Campanadas como algo "muy especial", las que volverá a presentar en 2020 junto a Ana Obregón, piensa con mucho cariño en su etapa en 'Mira quien baila': "Ana Obregón fue, quizá, la que mejor bailaba. Yo también tuve que aprender".

De igual manera, también destaca algunos momentos en los que tuvo que informar de determinados acontecimientos que la emocionaron. Considera que la noticia más bonita que ha tenido que dar a lo largo de su carrera fue la coronación de Felipe VI.